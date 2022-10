VEČER VINA I POEZIJE U Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici završilo ovogodišnje izdanje vinskog festivala „Slavonija i Podravina, wine not!?“

Red pjesme, red vina, red poezije… upravo je tako jučer (subota) završilo ovogodišnje drugo izdanje vinskog festivala pod nazivom „Slavonija i Podravina, wine not!?“ koji organizira Turistička zajednica Virovitičko-podravske županije, a koje je održano u Interpretacijskom centru Kuća Petra Preradovića u Grabrovnici.

Posljednje izdanje manifestacije pod nazivom “Poezija i vino”, ponudilo je brojnim posjetiteljima, među kojima je bio i zamjenik virovitičko-podravskog župana Marijo Klement, da kušaju tri vrste vina: Rajnski rizling (Vina Harsan), Solaris (Chresno) i Chardonnay (Podrum Vineda).

Dok je Stjepan Ivanec, član Likovnog kluba „Duga“ Pitomača, oslikavao u tehnici crnog vina, uz pratnju sastava The Fusion, enologinja Ivana Nemet prisutnima je otkrila bogat spektar boja, okusa i mirisa u čaši.

– Kako sam se pripremala za ovaj događaj, razmišljala sam na koji način da vam prezentiram ova vina i stvarno, kako kaže izreka „vino je poezija u boci“, ono je stvarno umjetnost. Kada bi vam trebala definirati to vino, ne želim da ga gledate, iako ga puno ljudi tako gleda, kao proizvod alkoholne prezentacije i meni je drago da ljudi u vinu uživaju preko onog učinka koje je vino na njih napravilo. Ali nikada nemojte zaboraviti da je to proizvod u koji je utkana zemlja, sunce, kiša, toplina, hladnoća, ljubav, znanje – to je vino – uvodnim riječima Ivana Nemet uvela je prisutne u posljednja tri “umjetnička” vina večeri.

Uz glazbu i stihove večer „Vina i poezije“ nije prošla bez podravskih zalogaja koje je pripremio nagrađivani restoran Zlatni klas Otrovanec, a koji su se odlično sljubili s vinima koje su posluživali polaznici projekta Master sommelier.

Večerom „Vina i poezije“ završila je ovogodišnja druga vinska manifestacija „Slavonija i Podravina, wine not!?“ uz poruku „Vidimo se dogodine“. Zadovoljstvo posljednjim izdanjem nije krila niti direktorica Turističke zajednice Virovitičko-podravske županije Martina Jakelić, koja je i organizator događaja.

– Druga godina „Slavonija i Podravina, wine not!?“, vjerujem da su svi prisutni ostali oduševljeni s vinarima i s popratnim programom. Ovdje u Grabrovnici imali smo prilike kušati vina tri podravska vinara. Mislim da na završetku ove manifestacije i uz sve te emocije koje su viđene ovdje da najviše i pokazuju. Teško mi to možemo sve prepričati riječima koliko se vidi sama reakcija publike na sve ovo, na svaki od ovih naših događaja, kojih je ove godine bilo pet. Svaki je bio drugačiji, svaki je predstavio druge vinare, druga vina. Vjerujem da je ovo najljepša pozivnica za sljedeću godinu – rekla je Martina J. te dodala kako se manifestacija „Slavonija i Podravina, wine not!?“ nastavlja i sljedeće godine.

– Presretna sam s cijelom ovom manifestacijom. Ono što me posebno veseli je vidjeti vinare koji su jako zadovoljni. Sav onaj njihov trud se ovdje vidi i ono što mi je jako drago da naši lokalni ljudi upoznaju naša lokalna vina, da znaju da na svom području imaju nešto vrhunsko, da ne trebaju tražiti dalje. Svakako ćemo nastaviti s time, mislim da naši vinari to i zaslužuju. A ono što mi vidimo da ih se svake godine sve više želi uključiti, a nas posebno nas veseli da ih je svake godine sve više novih koji stasaju, koji su spremni, koji rade zaista na kvaliteti svojih vina i da imamo sve više vrhunskih vina na području naše županije – zaključila je Jakelić.

(www.icv.hr, ib, Foto: M. Rođak)