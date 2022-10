Virovitička Gimnazija u povodu Dana škole pokrenula Riječ mladih 2.0: Povijest i sadašnjost povezali riječima

U povodu Dana Gimnazije Petra Preradovića Virovitica, 19. ožujka, djelatnici i u čenici iz dubokog sna probudili su uspavanu tradiciju. Pokrenuli su Riječ mladih 2.0 – literarni kutak gimnazijalaca, u virtualnom obliku.

Naziv ovog bloga nije slučajnost – on se “nastavlja” na Riječ mladih koja je u Gimnaziji izlazila od 1963. do 1974. godine. Kako profesorica Zdenka Kos piše u knjizi 100 godina Gimnazije u Virovitici: “Od 1963. do 1974. godine izlazi učenički list Riječ mladih, “novine” više literarnog nego novinskog sadržaja. Izlazile su neprekidno kao podlistak Virovitičkog lista i to zahvaljujući ponajprije profesoru Martinu Baliću, a u zadnjim godinama profesoru Ivanu Zelebrzu koji su okupljali učenike u Literarnoj sekciji.”

Ideja je bila, osim Riječi mladih 2.0, omogućiti korištenje i starih brojeva Riječi mladih koji su već požutjelih listova nestrpljivo čekali svoju digitalnu inačicu.

Projekt je započeo prošle godine – svi su (dostupni) brojevi digitalizirani pa je izrađena digitalna zbirka Riječi mladih, a uz nju i bibliografija u istom tom, digitalnom obliku s kazalom autora i anonimnih djela. Oboje je dostupno na poveznici https://sites.google.com/view/rijec-mladih/riječ-mladih i slobodno je za virtualno listanje i pretraživanje. Projekt je realizirao školski knjižničar Josip Strija.

– Prisjetimo se zajedno gimnazijskih literarnih vrhunaca i barem ovako virtualno uživajmo u uradcima naših učenika koji su prije pedeset godina samostalno oblikovali svoje novine te kako ističe jedna od urednica, profesorica Zdenka Kos, riječima oblikovali svoje osjećaje, misli, nade, strahove, radost, tugu, pobunu – poručili su iz Gimnazije.

(www.icv.hr, js)