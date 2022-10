Virovitičke košarkašice do 13 godina starosti visoko porazile vršnjakinje iz Križevaca i istaknule kandidaturu za najviši plasman

U prvom kolu ovogodišnjeg Prvenstva Regije Sjever za košarkašice do 13 godina starosti, Virovitičanke su odigrale ovosezonski debi protiv Radnika iz Križevaca. Radnik je godinama neugodan protivnik košarkašicama iz Virovitice i u više navrata su Virovitičanke, osobito iz Križevaca, odlazile ‘pognute’ glave. Ovaj put nije bilo tako…

Od samog početka Virovitičenke su nametnule tempo koje njihove vršanjakinje nisu uspjele pratiti. Prva četvrtina završila je s 22:6, što je bio znak treneru Robertu Fritzu da priliku treba dati svim igračicama koje su u velikoj mjeri opravdale njegovo povjerenje. Prednost je iz minute u minutu sve više rasla te je do poluvremena iznosila 35:10, nakon treće četvrtine 55:26 do konačnih 78:30.

Najefikasnija igračica utakmice bila je Dorotea Blažičević s 20 postignutih koševa uz 5 skokova te po dvije asistencije i osvojene lopte. Lucija Petras odigrala je svoju najbolju utakmicu te postigla 13 koševa uz 3 skoka i dvije asistencije. Mlađahna Katarina Kanjka je postigla 11 koševa uz 4 skoka i osvojenu loptu. Odličnu utakmicu odigrala je Lorena Kanižaj koja se potpuno podredila ekipi i uz 10 koševa upisala čak 9 asistencija, 6 osvojenih lopti i 4 skoka.

Tri gračice upisale su po 6 koševa i to Mia Milković, Olja Radulović i Ema Kovačević. Mia je dodala 4 skoka i osvojenu loptu, Olja 3 osvojene lopte, asistenciju i skok, a Ema 3 skoka i asistenciju. U strijelce su se upisale i Klara Švarbić, Tena Derežić i Petra Kubin pri čemu je Klara dodala 4 skoka i 3 osvojene lopte. Viktorija Maljak u pobjedu je ‘ugradila’ po dvije asistencije i osvojene lopte, dok je Lana Lovrenčić osvojila jednu loptu.

Na ovaj način djevojke su iskazale kandidaturu da možda uspiju obraniti naslov u ovoj kategoriji koje su njihove nešto starije kolegice osvojile prošle godine.

-Iako smo očekivali težu utakmicu moram napomenuti da su ove djevojke već osvojile Prvenstvo Regije Sjever u uzrastu do 11 godina starosti. Ovom pobjedom ponovno su dokazale da smo dobili još jednu odličnu generaciju. Sada samo treba nastaviti još više raditi kako bi uspjeli to ponoviti i u natjecanju do 13 godina starosti – izjavio je na kraju utakmice trener Robert Fritz.

ŽKK Virovitica – ŽKK Radnik Križevci 78:30

ŽKK Virovitica: Lovrenčić, Kanjka 11, Kanižaj 10, Kubin 2, Milković 6, Blažičević 20, Petras 13, Maljak, Radulović 6, Derežić 2, Kovačević 6, Švarbić 2.

Druga ekipa košarkašica ŽKK Virovitice Z-17 propisno namučila prvu ekipu Radnika iz Križevaca

Kako ŽKK Virovitica u svom rosteru ima preko 80 košarkašica, bilo je nužno na početku sezone oformiti druge ekipe i na taj način svim djevojkama i djevojčicama pružiti priliku da na terenu pokažu svoje košarkaško znanje.

U drugim ekipama uglavnom igraju mlađe djevojke pa tako npr. ekipa ŽKK Virovitice do 17 godina starosti u prosjeku nema ni 14 godina, odnosno više su od dvije godine mlađe od djevojaka s kojima igraju. Virovitičanke su se ovaj vikend namjerile na ekipu Radnika iz Križevaca koja je proteklih godina u ovom godištu u samog vrha natjecanja na Prvenstvu Regije Sjever. Uzimajući sve to u obzir, očekivala se pobjeda Križevčanki no kod domaćih je tinjala nada da će uspjeti pružiti žestok otpor favoritkinjama.

Početkom utakmice domaće igračice bile su pomalo impresionirane znatno jačim i višim igračicama iz Križevaca, no kako je utakmica odmicala sve više je do izražaja dolazila bolja tjelesna pripremljenost djevojka iz Virovitice. Kada su Križevčanke prvo poluvrijeme završile vodstvom 35:20, domaći trener Robert Fritz nije baš ‘isijavao’ zadovoljstvom. Bilo je tu previše pogrešaka u dodavanjima te promašenih zicera kao i anemičnosti u skoku.

Visoka prednost kao da je malo opustila Križevčanke koje su očekivale lagano privođenje utakmice kraju, ali su se ‘prevarile’. Djevojke trenera Fritza ‘stisnule su zube’ i ponajviše svojom borbenošću i boljom igrom u obrani, pred sam kraj utakmicu gotovo uspjele dovesti u egal. Nakon trice Nike Gverić minutu i pol do kraja, semafor je pokazivao tek četiri koša prednosti za gošće, odnosno 49:53. Virovitičanke su imale napad za dodatno smanjenje no nisu poentirale te su u protunapadu gošće postigle koš uz prekršaj i dodatno slobodno bacanje. U završnici su domaće pokušale okrenuti rezultat, no nakon dva prekršaja gošće su iskoristile po jedno slobodno bacanje za konačnih 49:58.

Najefikasnija igračica kod Virovitičanki bila je Nika Gverić s čak 28 koševa, od čega dvije trice te skok i asistenciju. Alisa Lovreković postigla je 5 koševa uz tricu te 4 skoka, asistenciju i osvojenu loptu. Tena Tolušić, Ena Salajić i Margareta Cenger postigle su 4 koša. Tena je dodala 3 skoka, 4 osvojene lopte i asistenciju, Ena asistenciju i skok, a Margareta 5 asistencija, 4 skoka i 3 osvojene lopte. U strijelce su se upisale i Maja Lena Bucifal i Lana Bajivić, Maja Lena uz 7 skokova i 4 osvojene lopte, a Lana uz 2 skoka. Lorena Kanižaj upisala je osvojenu loptu, a Dorotea Blažičević skok.

ŽKK Virovitica 2 – Radnik Križevci 49:58

ŽKK Virovitica: Požežanac Sabolić, Cenger 4, Lovreković 5, Bucifal 2, Tolušić 4, Salajić 4, Gverić 28, Blažičević, Kanižaj, Bajivić 2.

