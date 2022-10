YESen u hEPIcentru: Miris pečenog kestenja i smjeh djece širili su se uz hrvatsko stablo godine, slatinsku sequoiu

Manifestacija YESen u hEPIcentru, koju su Grad Slatina i Turistička zajednica Grada Slatine jučer (nedjelja) organizirali u Posjetiteljsko-interpretacijskom centru EPIcentar Sequoia, i ove je godine okupila cijele obitelji.

Dok su stariji uživali na popodnevnim suncem obasjanoj terasi restorana Sequoia uz svoja omiljena pića, djeca su se zabavljala na ”napuhancima” i igralima dječjeg igrališta. Bogat program za najmlađe upotpunile su članice Društva Naša djeca Slatina, Tamara Dorić, Valentina Drokan, Elizabeta Taradej, Martina Martinčević, Radmila Đurinić, Zdenka Moslavac, Renata Grahovac, Marlies Valpovac i predsjednica Ivana Strupar, koje su im pripremile razne radionice, igraonice, zagonetke, lutkarski igrokaz…

Udruga AUM Slatina također je svojim programom Super Kids za djecu od 3 do 14 godina starosti upotpunila ovaj zanimljiv događaj, čije su članice pod vodstvom predsjednice udruge Svjetlane Dupan predstavile atraktivan Accro sport. Tako su Super Kidsice prezentirale vještine koncentracije, koordinacije, ravnoteže, povjerenja, nesvakidašnju fleksibilnost tijela i pokretljivost te timski rad i partnersko vježbanje.

Oni koji su bili zainteresirani saznati nešto više o slatinskoj sequoi, hrvatskom stablu godine, mogli su to razgledavanjem Interpretacijskog centra. Članovi Udruge osoba s invaliditetom Slatina i Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Vretenac Slatina izložili su svoje radove i rukotvorine, a posjetitelji su ih mogli po simboličnim cijenama kupiti te tako pomoći rad tih udruga.

No, svim posjetiteljima, mladim i onim malo starijim, najzanimljiviji je bio pečenjar u kojem je ”stručnjak” za to područje Alen Pavić Buco volonterski pekao kestenje i besplatno ga dijelio. Ovu jesensku deliciju osigurala je Turistička zajednica Grada Slatine u količini od 200 kilograma. Uz kestene, posjetiteljima manifestacije YESen u hEPIcentru kuhar restorana Sequoia Siniša Šimunović je pripremao ukusne lepinje, a oni koji su se htjeli malo osladiti proizvodima vrijednih pčela mogli su to na štandu Udruge pčelara Lipa Slatina.

Dojmove s ovogodišnje YESeni u hEPIcentru iznio nam je direktor Turističke zajednice Grada Slatine Jurica Bosak.

– Ovu manifestaciju zamislili smo kao obiteljsko druženje i priliku da počastimo naše sugrađane i goste simbolom jeseni, pečenim kestenjem kojeg u našem gradu nažalost više ne možemo kao nekad kupiti na ulici. Neizmjerno nas veseli vidjeti mnoštvo djece kako uživaju, ne samo u prekrasnom jesenskom danu, već i u brojnim sadržajima koje smo za njih uz pomoć partnera pripremili, a kojima se ovom prilikom zahvaljujem. Vidjeti budućnost našeg grada u bezbrižnom druženju i igri u ova turbulentna vremena je stvarno neprocjenjivo, a volonterke Društva Naša djeca opet su odradile vrhunski posao. Vjerujem da će ova manifestacija postati tradicija, jer se ponovno pokazala vrlo uspješnom – rekao je Bosak.

