1. HRL U-16 Slatini pobjeda i poraz u susretima 3. kola: Orahovica ostala bez bodova

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 3. kola 1. HRL U-16 Regije 2, a Slatina je na svom terenu ugostila Orahovicu, Đakovo i Brod.

SLATINA – ĐAKOVO 27:19

Rukometašice Slatine upisale su prvu ligašku pobjedu, a slavile su protiv Đakova. Gostujuće rukometašice odvojile su se na 3:1 u uvodnim minutama utakmice, no do odlaska na odmor Slatinčanke su stekle kapitalnu prednost (15:6). U nastavku su domaće igračice održavale prednost te su stigle do zaslužene pobjede.

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 8, Mirna Grgurić, Nikolina Đorđević 2, Marta Mikolić, Antonija Petričević, Simona Srnović 6, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 2, Tena Jurlina 9, trener: Slobodan Filipović

BROD – SLATINA 39:31

Fantastičnih 19 pogodaka Tene Jurline nije bilo dovoljno Slatini za bodove u drugom susretu. Brođanke su se odvojile sredinom prvog poluvremena, a stečenu prednost nisu ispuštale do kraja utakmice.

Slatina: Marta Dušak, Ana Vorgić 2, Donatella Beneš, Mirna Grgurić, Nikolina Đorđević, Marta Mikolić, Antonija Petričević, Simona Srnović 5, Iva Ćosić, Mihaela Sabo 5, Tena Jurlina 19, trener: Slobodan Filipović.

ORAHOVICA – BROD 10:24

Rukometašice Orahovice nisu imale previše šansi u svojim utakmicama. Brođanke su u prvom susretu od samog početka kontrolirale rezultat što nije ostavilo prostora izabranicama Andrijane Rukavine za iznenađenje.

Orahovica: Ema Zeman 2, Arta Čočaj, Mia Straka 2, Lara Petin, Ivona Glasovac, Helena Petin, Nika Rađenović, Lea Kolar 5, Lana Potalec, Bojana Stojnović, Lucija Cigler, Ines Poljak, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina

ĐAKOVO – ORAHOVICA 24:9

Uvjerljivu pobjedu protiv Orahovice upisala je i ekipa Đakova. Đakovčanke su se rezultatski odvojile nakon 6. minute, te su utakmicu završile s +15.

Orahovica: Ema Zeman 1, Arta Čočaj 2, Mia Straka 2, Lara Petin, Ivona Glasovac, Helena Petin, Nika Rađenović, Lea Kolar 1, Lana Potalec, Bojana Stojnović, Lucija Cigler 3, Ines Poljak, Arijana Čočaj, trenerica: Andrijana Rukavina

