3. NL SJEVER Koprivnica s posljednje pozicije dočekuje Orahovčane, Mandić: Vjerujem da ćemo konačno i u gostima biti pravi

Nogometaši Papuka Osječko 1664 u 12. prvenstvenom kolu 3. nogometne lige Sjever putuju na gostovanje u Koprivnicu kod istoimenog domaćina.

Prilika je ovo ostvariti dobar rezultat s obzirom da je Koprivnica “fenjeraš” lige.

-Mi nikada niti jednog protivnika ne podcjenjujemo. Nema veze što su oni trenutno zadnji, mora se respektirati svakog protivnika i tako i činimo. Najvažnije je da odigramo onako kako znamo i možemo i onda neće biti problema. Vjerujem da konačno u gostima možemo biti pravi i tada će rezultat doći – započeo je trener Papuka Zoran Mandić.

Mandić u Koprivnici ponovno neće imati kompletan kadar na raspolaganju.

–Borna Mimić je vjerojatno van pogona do kraja polusezone, a i Marko Mataija vuče neugodnu ozljedu i sigurno neće igrati u Koprivnici, a upitan je za bilo koji nastup do zime. Ostali su tu, ima nas, možemo pokriti sve pozicije kvalitetno i to je najvažnije. Ono što je najvažnije, potpuno vjerujem u svoju momčad, znam da dečki mogu, a taktiku ćemo postaviti na današnjem, posljednjem treningu prije utakmice – zaključio je Mandić.

Utakmica Koprivnice i Papuka igra se u nedjelju, 6. studenog s početkom u 14 sati.

Glavni sudac je Karlo Klobučarić iz Vučetinca, a pomagat će mu Jurica Šprem iz Petrijaneca i Marko Marušić iz Bjelovara, dok je delegat utakmice Željko Moslavac iz Gradine.

3. NL Sjever, 12. kolo: subota, 5. studenog u 14:00

Podravac (V) – Podravina (L)

Dinamo (D) – Virovitica

Rudar (MS) – Varteks (V)

Radnik (K) – Polet (SMnM)

3. NL Sjever, 12. kolo: nedjelja, 6. studenog u 14:00

Koprivnica – Papuk (O)

(www.icv.hr, vg, foto: ilustracija, V. Grgurić)