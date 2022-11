EHF EURO 2022 Hrvatska otputovala na Europsko prvenstvo: “Kraljice šoka” u petak očekuje dvoboj protiv svjetskih i europskih prvakinja, Norveške

Odbrojavanje je završeno. Kratke pripreme također. Hrvatska ženska seniorska reprezentacija otputovala je danas prije podne na Europsko prvenstvo kojem su domaćini Slovenija, Sj. Makedonija i Crna Gora od 04. – 20. studenog 2022. godine. To je prvo europsko prvenstvo kojem su tri zemlje domaćini, ali i posljednje sa 16 reprezentacija. Već od sljedećeg, taj broj raste na 24.

Ždrijeb je Hrvatsku smjestio u skupinu A zajedno s Norveškom, Mađarskom i Švicarskom. Tri najbolje reprezentacije iz svake skupine idu dalje. Nadajmo se da će među njima biti i naša reprezentacija koja brani broncu osvojenu prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Danskoj. Bila je to senzacija nad senzacijama. Ali, Hrvatska ne želi biti senzacija za jedno natjecanje, želi postati trajna vrijednost europskog rukometa. I zato je nastup na ovom prvenstvu izuzetno bitan.

Nažalost, kao i mnoge druge reprezentacije ozljede su pokosile i naš nacionalni sastav. Izbornik Nenad Šoštarić ostao je bez Ćamile Mičijević, Dejane Milosavljević, Ane Turk, Josipe Mamić i Katarine Pavlović. A to su barem dvije, ako ne i tri iz početne postave. Ali, kao i uvijek do sada nema kukanja. Od onoga što ima složena je ekipa koja će ostaviti srce na trenu Stožica za novi uspjeh. Većina tog sastava dugo je na okupu, odlično se poznaju i ne sumnjamo da će dati sve od sebe da Hrvatsku predstave na pravi način.

U deset dana priprema, odigrane su dvije prijateljske utakmice protiv Slovenije. Bez obzira što je riječ o prijateljskim zatvorenim susretima, svatko prije velikog natjecanja želi pobijediti pa makar bila riječ o školskoj ekipi, a ne jednog od domaćina natjecanja koji ima visoke ambicije. A Hrvatska je to napravila dvaput. I zato s nestrpljenjem čeka start EHF EURA u Ljubljani. Od 20 igračica koje su bile na pripremama, izbornik Nenad Šoštarić na put vodi njih 18. U Koprvinicu se vraća Nikolina Zadravec kao jedno od tri desna krila, a u Zagreb Katarina Pavlović koja čeka tehnički meeting organizatora da vidi hoće li dobiti zeleno svjetlo za nastup s obzirom na svoj zdravstveni karton.

Skupina nam nije lagana, ali realno na Europskom prvenstvu nema lagane skupine. Sve počinje s najtežim mogućim suparnikom Norveškom. Dovoljno je reći, one su svjetske prvakinje, olimpijsko srebro i branitelj naslova europskih prvakinja. Taj susret na rasporedu je u petak 4. studenog u 20.30 sati u Stožicama.

Dva dana kasnije, a riječ je o nedjelji, na redu je Mađarska. Još jedna jako opasna reprezentacija. I ona je promijenila dosta igračica u posljednjih godinu dana, ali i izbornika. Sada ih vodi Vladimir Golovin koji je s većinom te generacije dvaput bio svjetski juniorski prvak.

Na kraju nas 8. studenog u 18.00 sati čeka Švicarska. Ta je zemlja jako puno uložila u rukometnu akademiju i prve rezultate već ima, jer nekoliko njihovih rukometašica igra u jakim danskim i njemačkim klubovima. I ne manje važan podatak, Švicarska će uz Mađarsku i Austriju biti domaćin sljedećeg Europskog prvenstva.

Kao što je poznato od ranije, Hrvatska igra u Ljubljani. I želi „osmog igrača“ imati na tribinama. Zato ukoliko ste u mogućnosti iskoristite barem vikend i skoknite do Ljubljane i podržite „Kraljice šoka“, one vas sigurno neće razočarati. Karte su od 40 do 80 eura za jedan dan ovisno o kategoriji, a dostupne su ovdje.

EHF EURO 2022: SKUPINA A (LJUBLJANA)

04.11.2022.

18.00 MAĐARSKA – ŠVICARSKA

20.30 HRVATSKA – NORVEŠKA

06.11.2022.

18.00 MAĐARSKA – HRVATSKA

20.30 NORVEŠKA – ŠVICARSKA

08.11.2022.

18.00 HRVATSKA – ŠVICARSKA

20.30 NORVEŠKA – MAĐARSKA

