Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba zajedno sa sudionicima karavane “Zajedno u ratu, zajedno u miru” i članovima Dječjeg gradskog vijeća Grada Našica zapalio svijeće u spomen na žrtve Vukovara

U Našicama je na Trgu dr. Franje Tuđmana gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba zajedno s članovima Dječjeg gradskog vijeća zapalio svijeće kod spomen obilježja Uskrsla Hrvatska, te su se poklonili žrtvama Vukovara. Tom prigodom gradonačelnik se obratio djeci i pohvalio njihov dolazak.

– Želim vam se zahvaliti što ste se došli pokloniti žrtvama Vukovara. Ovo je jako važan dan u novijoj Hrvatskoj povijesti i izuzetno je važno da naša mladež zna istinu o Domovinskom ratu, a za Našice su važni datumi, vezano za Domovinski rat, 21.9., kada je 1991. oslobođena vojarna od tzv. JNA, koja se danas zove po 132. brigadi, kao i jedna od ulica u Našicama. Nadalje, 27.9., toga dana je 67 naših vojnika s područja Našica i okolnih mjesta otišlo za Vukovar, a nakon pada njih 18 se nije vratilo, 19.10. je datum osnutka 132. Našičke brigade koja je bila važna ne samo za Našice već i širu okolicu i 18.11. kada je pao Vukovar i tada su mnogi dali svoje živote za domovinu, a to je ono najvrjednije što imamo, vlastiti životi. Upravo iz tog razloga dužni smo se potruditi da se njihova žrtva nikada ne zaboravi stoga smo sada ovdje i zapalili svijeće i poklonili se njihovoj žrtvi- rekao je gradonačelnik Kašuba.

Organizator karavane “Zajedno u ratu, zajedno u miru” Đani Radovanović, predsjednik MK Korčula, rekao je kako je ovo prva regularna karavana koju su mogli javno objaviti nakon korone.

– Objavljeno je da idemo za Vukovar i ljudi su to opet prepoznali i odazvali se u velikom broju unatoč prognozi koja nije obečavajuća, ali to nas nije pokolebalo. Sjeli smo na motore, krenuli iz svih krajeva Hrvatske, kiša nas je dobro oprala dva dana, ali išli smo ponosno svi kao jedan i evo stigli do Našica. Nažalost često smo stajali jer u puno mjesta ima naših preminulih braniteljima gdje je trebalo zapaliti lampion i pokloniti se njihovoj žrtvi. Polako se primičemo cilju, Vukovaru i koloni sjećanja i želja nam je prenijeti to obilježavanje na mlade da jednog dana kada mi ne budemo mogli voziti oni nastave tradiciju i da se Vukovar nikada ne zaboravi- rekao je Radovanović.

A koliko bajkeri štuju Vukovar i žrtvu koju je podnio u Domovinskom ratu govori i to da je Našički trg bio prepun njihovih motora iz cijele Hrvatske.

Gradonačelnik ih je dočekao na trgu te su zajedno zapalili svijeće i poklonili se žrtvama Vukovara.

– Posebna mi je čast danas bila pozdraviti motoriste koji su na putu od Prevlake prema Vukovaru i odaju počast žrtvama Vukovara i Škabrnje i izuzetna mi je čast reći da je ovo petnaesti dolazak u Našice gdje smo se svi zajedno poklonili pred “Uskrslom Hrvatskom” i pomolili- rekao je gradonačelnik Kašuba.

(www.icv.hr, eš)