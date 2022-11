Jasna Per Kožnjak ponovno izabrana za predsjednicu Češke besede VPŽ: Nastavak njegovanja češke kulture, jezika, običaja i tradicije

U subotu, 19. studenoga, u koncertnoj dvorani Glazbene škole Jan Vlašimsky Virovitica, održana je izborna skupština Češke besede Virovitičko-podravske županije.

Izbornoj skupštini, uz članove Češke besede VPŽ i brojne goste, nazočili su: predsjednica Saveza Čeha Anna-Maria Štruml-Tuček, predsjednik HPD-a Rodoljub Antun Rohtek, te dirigent Gradske glazbe Silcije Paloš.

Podsjetimo, Češka beseda VPŽ osonovana je 14. prosinca 2018. godine i djeluje pod okriljem Saveza Čeha, a potporu osnivanju dala je predsjednica Saveza Čeha Anna-Maria Štruml-Tuček, koja budnim okom prati njihov rad i veseli se zajedno s njima svakom novom nastupu i aktivnosti.

Cilj Češke besede Virovitičko-podravske županije jest njegovati češku kulturu, jezik, običaje i tradiciju u zajednici u kojoj živimo, brinuti jedni o drugima, poštovati se, podržavati i uključivati se u aktivnosti Saveza Čeha te i dalje njegovati i produbljivati odnose s prijateljima iz Vyškova, upoznavati Češku Republiku, njene prirodne ljepote i kulturne znamenitosti.

Izvješće o radu u protekle četiri godine podnijela je predsjednica Češke besede VPŽ, Jasna Per Kožnjak osvrnuvši se na bogatu aktivnost tijekom prvog mandata.

Češka beseda VPŽ redovito je nastupala u drugim Češkim besedama i udrugama te sudjelovala na raznim kulturnim manifestacijama, a svakako treba istaknuti nastup na Kaštelanskom ljetu gdje su se predstavili glumom, pjesmom i prigodnim kreativnim štandom. Odličnu suradnju kroz sve četiri godine imali su s Turističkom zajednicom grada Virovitice i sudjelovali su na nekoliko, za grad popularnih manifestacija: Viroexpo 2019. i 2022. godine, Dani grada Virovitice – Rokovo, Uskršnji sajam, Jesen u gradu, te Prosinac u gradu.

Odličnu suradnju ostvarila je Beseda i s raznim gradskim institucijama: Gradskom knjižnicom i čitaonicom Virovitica u kojoj su organizirali razne sastanke i čitalačka okupljanja, literarne večeri, izložbu slika češkog autora Miroslava Huptycha, tečajeve češkog jezika koji su zainteresirali brojne entuzijaste, radionice u povodu Dana materinjeg jezika u suradnji s učenicima i učiteljicom češkog jezika Ivom Brabec, a primjer dobre suradnje iznjedrio je je povezivanjem knjižnica Vyškova i Virovitice te međusobnom posjetom njihovih ravnatelja, Pavela Klvača i Roberta Fritza. Treba spomenuti i suradnju s gradskim osnovnim školama, kao i Gimnazijom Petra Preradovića, ali i Glazbenom školom Jan Vlašimsky Virovitica.

U dva navrata Češku besedu VPŽ posjetili su predstavnici iz Češkog ministarstva (Českeho Ustavu Zahraniči), a u drugom navratu sniman je prilog o djelovanju glumačke sekcije. Besedu su posjetili i predstavnici Češkog veleposlanstva u Zagrebu Slavomir Goga te veleposlanik Milan Hovorka 2022. prilikom Sadnje lipe prijateljstva.

Istraživali su češke korjene orahovačkog kraja u naseljima Dolci i Jošava, te upoznali velik broj ljudi koji su im otvorili puteve za daljnji rad i planove. Prema riječima predsjednice Jasne Per Kožnjak, kreativni štand i kazališna sekcija nnjihovi su favoriti svih ovih godina i definitivno zaslužuju svaku pohvalu.

Posebno važno za istaknuti je da od 4. listopada 2021. djeluje i zbor Češke besede VPŽ. U ovom kratkom periodu djelovanja ovi zaljubljenici pjesme uvježbali su češke i hrvatske pjesme. Prva voditeljica zbora je magistrica glazbe Barbara Bogojević Brdar, a zatim Mihael Mojzeš. Naglasak zbora je na njegovanju češke, moravske i hrvatske narodne melodije. U budućnosti planiraju nastupe na raznim kulturnim manifestacijama u Virovitici, u drugim besedama i na manifestacijama u organizaciji Saveza Čeha. Nastupali su u Bjelovaru 30. listopada 2021. na poziv Češke obeci na manifestaciji Zlatno doba te na smotri čeških zborova “Zpevanky” u Rijeci u listopadu 2022. godine.

-Djeca u Virovitici imaju mogućnost učiti češki jezik po modelu C u naše dvije osnovne škole i u Gimnaziji Petra Preradovića, a time im se otvaraju horizonti u svijet i u Češku Republiku. Ostvarujemo lijepu suradnju s Bohdanom Pjevom Šolcovom, učiteljicom iz Češke, te Ivom Brabec, učiteljicom češkog jezika. Uključeni smo zajedno u neke aktivnosti, kazališne sekcije, tečaj češkog za odrasle te radionice u knjižnici povodom Dana materinjeg jezika. Bili smo s učenicama češkog jezika u posjeti Savezu Čeha i nakladničke kuće Jednota u Daruvaru. Mi Česi u Virovitici želimo biti poveznica između češkog i hrvatskog naroda među gradovima prijateljima Virovitice i Vyškova i nudimo sve svoje resurse s kojima raspolažemo da se to prijateljstvo učvrsti i razvija nadalje. Manifestacijom sadnje Lipe prijateljstva u Parku Pejačević učvrstili smo spone i podigli suradnju na višu razinu – rekla je prilikom izlaganja J. Per Kožnjak.

Češka beseda bila je organizator brojnih manifestacija u proteklom periodu, a svakako treba istaknuti edukacijski izlet u Češku (s besedama IS, Šibovec ) kroz “Projekt tri besede”, te sadnju Lipe prijateljstva koja je otvorila brojne mogućnosti kulturno umjetničkog povezivanja na domaćoj i inozemnoj razini.

Nakon što je podnijela izvještaj o radu u protekle četiri godine, uslijedio je radni dio izborne skupštine. Jasna Per Kožnjak izabrana je ponovno za predsjednicu Češke besede VPŽ.

U Novi upravni odbor izabrani su: Zdravko Per, Vlasta Despotovski, Antun Horak, Mario Horak, Sanda Mioković, Mihaela Despotovski, Damir Tuček, Dorotea Kožnjak, Martina Per Slanac i Tomislav Kožnjak. Zamjenu za članove Upravnog odbora čine Liduška Horak, Maja Horak, Robin Despotovski i Mirjana Stanković.

Nadzorni Odbor čine: Mirko Per, Franja Lukaš, Zvonko Kožnjak, te kao zamjena Blanka Mandić.

U kulturno-umjetničkom dijelu nastupili su gosti Češke besede Ivanovo Selo – glazbena i plesna sekcija, te glazbeni sastav domaćina. Članovi Češke besede, bračni par Ana i Karlo Horak proslavili su 50 godina braka te im je uručen prigodni poklon.

-Ovim putem želim uputiti zahvalu Gradskoj knjižnici Virovitica, Glazbenoj školi Jan Vlašimsky, Gradu Virovitica, Virovitičko-podravskoj županiji, češkom gradu Vyškov, osnovnim školama na području grada Virovitice u kojima se uči češki jezik te Gimnaziji Petra Preradovića. Zahvaljujemo i medijima, Informativnom centru Virovitica, portalu Jednota i Plavoj TV koji redovito prate naše manifestacije i aktivnosti. Zahvaljujemo Gradu Virovitica na ustupljenom prostoru za kvalitetnije djelovanje udruge, Savezu Čeha u Republici Hrvatskoj na čelu s predsjednicom Ana-Marijom Štrumlovom – Tučkovom, te Uredu saborskog zastupnika Vladimira Bileka kojima zahvaljujemo na financijskim sredstvima koja smo sa zahvalnošću primili. Posebna zahvala članovima Češke besede koji su svojim trudom i voljom ne štedeći vrijeme doprinjeli uspješnom radu Besede – rekla je za kraj Jasna Per Kožnjak te se ponaosob zahvalila svakom članu besede koji je na bilo koji način, svojim radom obogatio aktivnosti besede.

