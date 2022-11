NAJGLEDANIJI NA NETFLIXU Ovi filmovi i serije najpopularniji su među Hrvatima, jeste li ih gledali?

Osim „Što ćemo danas jesti?“, svi se možemo složiti da je drugo „najgore“ pitanje koje vam netko blizak može postaviti „Što ćemo gledati?“. Iako su nam online streaming servisi omogućili velik izbor serija i filmova koje možemo gledati iz svog udobnog kauča, upravo taj velik izbor često se pokaže i kao negativna strana. Previše mogućnosti na izbor nerijetko rezultiraju time da nam se čini da duže tražimo što gledati nego što traje jedna prosječna epizoda sitcoma.

Kako bismo vam (a i, priznajemo, samima sebi) pomogli odabrati nešto za gledanje u ovim jesenskim danima, „zavirili“ smo na Netflixovu listu najgledanijih filmova i serija među Hrvatima.

FILMOVI

Enola Holmes 2

Dugoočekivani nastavak hita iz 2020. godine donosi nam još jednu priču o istoimenoj junakinji filma. Enola, mlađa sestra zloglasnog detektiva Sherlocka Holmesa, osniva svoju vlastitu detektivsku agenciju i kao prvi slučaj uzima onaj nestale djevojke. Osim pomoći prijatelja, za uspješno rješavanje slučaja trebat će i pomoć iskusnijeg starijeg brata.

Na zapadu ništa novo (All Quiet on the Western Front)

Ova ratna priča, o 17-godišnjaku koji se priključi vojsci tijekom Prvog svjetskog rata, napravljena je prema predlošku antiratnog romana Ericha Marije Remarquea iz 1928. Osim što je nakon dvije adaptacije na engleskom ovo prva adaptacija na njemačkom jeziku, ovaj film je i njemački kandidat za filmsku nagradu Oskar.

Dobra sestra (The Good Nurse)

Ljubitelje „true crime“ žanra za male ekrane će prikovati priča o, kaku ga neki nazivaju, najokrutnijem američkom serijskom ubojici u povijesti. Ispričana kroz perspektivu medicinske sestre Amy koja je pomogla da ga se zaustavi, priča prati čovjeka koji je iza sebe ostavio čak 400 mrtvih.

Enola Holmes

Snimljen prema serijalu knjiga Nancy Springer, film predstavlja mlađu i buntovnu sestru Sherlocka i Mycrofta Holmesa, Enolu. Nakon što na svoj 16. rođendan shvati da joj je majka nestala, Enola se oglušuje na zahtjeve starije braće te kreće u pustolovinu pronalaska majke.

The Takeover

Radnja filma se vrti oko hakerice Mel koja, nakon što pokuša popraviti „bug“ koji je primijetila, bude optužena za ubojstvo.

SERIJE

Manifest

Pretpostavka ove dramske serije s elementima nadnaravnog je zanimljiva. Tijekom puta od Jamajke do New Yorka, let 828 Montego Air doživljava kratku ali intenzivnu turbulenciju. Kada avion sleti u zračnu luku, njegova posada i putnici saznaju da ih je ostatak svijeta pet godina smatrao nestalima i mrtvima. Iako osjete da višu nisu isti te da se nešto promijenilo, putnici pokušavaju nastaviti sa životima.

Insajder (Inside Man)

Ljubitelji trilera i napetih radnji doći „na svoje“ s ovom miniserijom. Priča je to, između ostalog, o zatvoreniku koji, zbog ubojstva svoje supruge, čeka pogubljenje. Osim neočekivanih obrata, isprepletenosti likova i fantastične glumačke postave, ono što seriju čini intrigantnom je i što potiče na razmišljanje o tome što bi pojedinac napravio u danom trenutku.

Od nule (From Scratch)

Kroz osam epizoda, ova ljubavna priča prati živote Amerikanke Amy, studentice umjetnosti koja tijekom boravka u Firenci upoznaje kuhara Lina. Kako bi nastavili svoju vezu, par se zajedno preseli u Ameriku. Iako se uspiju suprotstaviti raznim izazovima, onaj zdravstveni pokazat će se i najtežim. Serija „Od nule“ inspirirana je istoimenim memoarima glumice Tembi Locke, koja je sa svojom sestrom i režirala seriju.

Love is blind

Iz naslova čija pretpostavka je da je bitno ono očima nevidljivo krije se reality show u kojem sudionici traže ljubav u neobičnim okolnostima. Naime, muškarci i žene su na svojevrsnim brzim spojevima tijekom kojih ih dijeli zid i ne vide jedno drugo. Ukoliko se tijekom tog „slijepog“ dijela upoznavanja zaljube, dolazi do prosidbe nakon koje slijede upoznavanje i život u stvarnom svijetu. O popularnosti američkog showa, koji trenutno ima tri sezone, govori i činjenica da već postoje brazilska i japanska verzija istog.

Promatrač (The Watcher)

Premijerno prikazana 13. listopada, ova američka serija temelji se na stvarnom događaju. Preseljenje u idilično predgrađe u svoju kuću snova za obitelj Brannock je početak noćne more. Kad im na kućnu adresu počnu stizati pisma jeziva sadržaja čiji autor je tajanstveni „Promatrač“, idealan život četveročlane obitelji počne se urušavati. Režiju serije potpisuje poznati holivudski redatelj, producent i scenarist Ryan Murphy.

(www.icv.hr, eat)