Objavljeni rezultati nagradnog natječaja ”Mirko Jirsak” slatinskog Ogranka Matice hrvatske

U sklopu manifestacije ”Dani Mirka Jirsaka”, Ogranak Matice hrvatske u Slatini u srpnju ove godine raspisao je natječaj za najbolju kratku socijalnu priču. Nagrada nosi naziv ”Mirko Jirsak” u spomen na književnika, pjesnika slavonske ravnice, pedagoga, novinara, slatinskog zavičajnika.

Priče pristigle na Natječaj morale su biti dosad neobjavljene i tematski vezane za Slavoniju, njezine ljude, događaje i kulturnu baštinu te biti napisane na hrvatskom jeziku, a mogli su sudjelovati autori i autorice iz Republike Hrvatske i inozemstva.

Ni ove godine natječaj ”Mirko Jirsak” nije izgubio međunarodni karakter, priče su stigle i iz Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Na sam rođendan ovoga književnika, 5. studenoga, objavljeni su rezultati natječaja pristiglih radova koje je vrednovalo stručno Povjerenstvo koje su činili Damir Balković, Snježana Tot, Mateja Vilček, Marica Kesić, Melita Čmarec i Marija Pepelko.

Na natječaj je pristiglo dvadeset priča, a najbolje su bile sljedeće:

1. mjesto: ”Putujući i skićući se Slavonijom” Nives Opačić, 27 bodova –

1.000,00 kn

2. mjesto: ”Suza slavonskog jelena” Nikica Banić, 24 boda – 500,00 kn

3. mjesto – 3 priče: ”Nekoliko dana u lipnju” Nada Vukašinović, ”Pleši

sa mnom” Dražen Čižek i ”Pobjeda” Natalija Bajer, 23 boda – 300,00 kn.

Dvije priče imaju također jednak broj bodova 22,5, ”Bosonoga” Slavice Bakšaj i ”Posljednji otkucaj” Natalije Demirović, te su nagrađene knjigom ”Mirko Jirsak 101 pjesma”.

Ovom prigodom se obratila i predsjednica Povjerenstva Marija Pepelko, čiju izjavu prenosimo u cijelosti.

”Iskrena srca čestitam svim nagrađenim autoricama i autorima, čija mi imena nisu poznata ni sada dok pišem ovu prigodnicu, ali 40-godišnje učiteljsko iskustvo u nastavi hrvatskoga jezika i osobni doživljaj tekstova koje čitam kao dugogodišnja lektorica i suradnica mnogih publikacija navodi me na zaključak da među ovogodišnjim sudionicima ima stvaralaca različitog uzrasta, ali i onih iz čijih smo literarnih pera već čitali zanimljive priče, putopisne zapise ili slična zanimljiva prozna ostvarenja. Pričanje je kreativan čin i potreba naša svagdašnja, zato ih rado čitamo, njima se ostvarujemo ili sebe i druge pričom nadahnjujemo. Pristigle priče razlikuju se i sadržajno i izrazno. Od nemotiviranih do zanosnih, od slabo pismenih do jezično-stilski uzornih ostvarenja. Ima ih nadahnutih različitim medijima, a najsnažnije su literarne reminiscencije, putopisni zapisi, sjećanja na djetinjstvo i mladost, slavonske sokake, ljude i običaje, na ratna zbivanja i razaranja obitelji i duše. Dobro su postavljene bitne sastavnice svake priče, likovi, stanja ili situacije i radnja koja je negdje neprimjetna, a katkada dobro osmišljena, vođena i primjerena. Nekim pričama nedostaje izvornost i konkretnost, neke su izmišljene poput SF proze, a druge vrlo sugestivne, neobične, impresivne, dirljive ili naturalističke, zadržavaju pozornost čitatelja do posljednje rečenice. Različitog su ugođaja, ritma i narativnog diskursa. Pažljivo odabrani likovi i ne/obične situacije navode na (kritičko) razmišljanje, suosjećanje, šire vidike ili okvire već pročitanih priča, doživljenih trenutaka ili prepoznatljivih toposa (poput Bosuta). Teško ih je rangirati jer su tematski vrlo raznolike, a jezično-stilski šarolike… Mnogima bi dobro došlo sadržajno sažimanje i uklanjanje jezičnih (pravopisnih i leksičkih) propusta i grešaka, a nekim dobro napisanim pričama trebalo bi dati prikladniji naslov koji će biti izazovan i zanimljiv jer svakom čitatelju poslije čitanja kratke priče u duši odzvanja naslov ili nezaboravna i poticajna misao, poetska poruka ili pouka. Hvala za suradnju svim članovima Povjerenstva. Zahvaljujem za vaše povjerenje u našu stručnost i dobronamjernost, za razumijevanje jedinstva različitosti” – rekla je Marija Pepelko.

Sudionici natječaja ”Mirko Jirsak” 2022.:

1. Ana Narandžić, “U vrećicu sve stane”, Zagreb

2. Dražen Čižek, “Pleši sa mnom”, Slatina

3. Ivo Mijatović, “Od dunje do empatije”, Gradište pokraj Županje

4. Lidija Lauš Leščan, “Krila”, Đurđevac

5. Marija Katalinić, “Načelnik općine sam na svijetu”, Zagreb

6. Milka Prpić, “Guske u rijeci”, Slatina

7. Franko Stipković, “Sama”, Zagreb

8. Nada Vukašinović, “Nekoliko dana u lipnju”, Donja Zelina

9. Natalija Bajer, “Pobjeda”, Lukač

10. Natalija Demirović, “Posljednji otkucaj”, Zagreb

11. Nikica Banić, “Suza slavonskog jelena”, Inđija, Republika Srbija

12. Nives Opačić, “Putujući i skićući se Slavonijom”, Zagreb

13. Oliver Jukić, “Pjesma”, Slatina

14. Slavica Bakšaj, “Bosonoga”, Varaždin

15. Slavica Sarkotić, “Pirova pobjeda”, Lekenik

16. Stjepan Crnić, “Sve će biti u redu”, Zagreb

17. Tibor Martan, “Majka, vlak i gušće jaje”, Novi Marof

18. Tomislav Vukelić, “Uz kavicu s Pavkom”, Slatina

19. Tomo Pupić, “Marica”, Mostar, B i H

20. Željka Pavošević, “Tajna marame”, Osijek

