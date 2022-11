Općina Donja Motičina u proteklom razdoblju uložila desetke milijuna kuna u razne investicije

Općina Donja Motičina jedna je od najvrjednijih općina u širem okruženju. Na prostoru ove općine bageri su svakodnevica, non-stop se nešto radi, ulaže, gradi i razvija pa su tako u proteklom bliskom razdoblju uloženi deseci milijuna kuna za niz korisnih investicija koje donose sigurniji i ugodniji život mještana.

– Radimo stalno, dok su jedni radovi u tijeku, novi projekt je u fazi izrade ili već stižu nužne dozvole za početak radova. Posebno je zanimljivo kada se usporedi naš izvorni proračun koji je ove godine po prvi puta 2,9 milijuna kuna, do sada je bio oko 1,8 milijuna i sjećam kada sam došao na mjesto načelnika kada je bio 900 tisuća kuna, a samo investicije koje su trenutno u tijeku u iznosu su od preko 35 milijuna kuna. Ako pogledamo malo unazad, vrijednost svih investicija prelazi preko 60 milijuna kuna i zato je vrlo jednostavno zaključiti da li se u ovoj Općini radi ili ne. Nema veze jesu ili to samo sredstva Općine, ministarstava, Županije ili EU sredstva jer nitko vama ništa ne nudi, sve moraš odraditi sam s puno truda i rada te dokazivanja vrijednosti svake investicije koliko je ona korisna i dobra za lokalno stanovništvo– kaže načelnik Željko Kovačević te naglašava da ga često poslovni partneri i vanjski suradnici pitaju kako s malim izvornim sredstvima proračuna, Općina može doći do ovako velikih investicija.

– Nije to lako, došlo je vrijeme da svatko mora biti profesionalac i što je najvažnije mora se stalno biti na terenu te prije svega biti uporan u svim odgovarajućim institucijama, od Županije do ministarstava te redovno pratiti natječaje. Zato uvijek volim naglasiti da su male općine itekako potrebne, rekao bih nužne, jer da ih nema sve ovo što rade ne bi bilo moguće– zaključio je Kovačević.

