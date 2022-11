Projekt za osnovnoškolce “E, baš hoću biti poduzetnik”: Škole igraju veliku ulogu pokretača u malim ruralnim zajednicama

“Mama, kupi mi šivaću mašinu” glasila je rečenica jednog učenika člana školske zadruge Marvac iz Levanjske Varoši koja je bila poticaj za razvoj projekta “E, baš hoću biti poduzetnik” skraćenog naziva HobIT.

Početak poduzetničkog putovanja za nastavnike iz triju osnovnih škola, a onda posljedično i za njihove učenike, počeo je još u mjesecu kolovozu kada su provedene prve edukacije u sklopu projekta.

Na uvodnoj konferenciji projekta koja je održana 29. studenog 2022. godine u Osnovnoj školi “Silvije Strahimir Kranjčević” u Levanjskoj Varoši predstavljene su projektne aktivnosti koje okupljaju partnere iz Hrvatske i Norveške. Na konferenciji su, uz ravnatelje osnovnih škola koje sudjeluju u projektu, sudjelovali i predstavnici Visoke škole za zeleni razvoj iz Norveške te viši savjetnik za osnovnoškolsko obrazovanje Osječko-baranjske županije Mišo Tokić, načelnik Općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka te partneri i suradnici iz zajednice Levanjska Varoš.

Razmjena znanja i iskustva s nastavnicima i stručnjacima iz različitih područja poduzetništva i zadrugarstva vodit će do nekih novih aktivnosti u školama koje igraju veliku ulogu pokretača u malim ruralnim zajednicama.

– Osječko-baranjska županija podržava projekte i inicijative škola koje pokreću zajednice u kojima djeluju. Vi ste nositelji znanja, a mi smo tu da vas podržimo jer ono što je važno jest biti dobar partner za dobrobit naše djece i učenika – istaknuo je Tokić na uvodnoj konferenciji.

U malim zajednicama važna je suradnja jer bez nje zajednica ne može napredovati u širem smislu.

– Općina Levanjska Varoš podržava projekte i inicijative škole, a ovakvi projekti zasigurno daju jednu dodatnu vrijednost cijeloj zajednici – dodao je načelnik Općine Levanjska Varoš Slavko Tidlačka.

Da je cjeloživotno učenje važno istaknula je i ravnateljica Osnovne škole Šećerana Đurđica Petrović.

– Upravo kroz projektne aktivnosti i edukacije osnažit ćemo naše nastavnike za razvoj novih ideja u školama, ali i omogućiti transfer znanja prema učenicima- rekla je.

Ravnatelj Osnovne škole Antunovac Tomislav Duk istaknuo je važnost suradnje među školama u županiji.

– Dolazimo iz škola koje djeluju u različitim ali ruralnim sredinama. No, svaka od ovih zajednica ima nešto što može podijeliti s drugom. Razmjena iskustava i stjecanje novih znanja vodi nas do cilja, a to je između ostalim i zadržavanje mladih u Hrvatskoj- istaknuo je.

Stručnu edukacijsku podršku nastavnici će dobiti kroz različite edukacije, a jedna od njih je i edukacija koju provodi Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške čiji je predstavnik Rhys Evans istaknuo.

– Naš fokus je usmjeren prema razvoju zajednica te pretvaranje znanja u praksu. Vi ste stručnjaci u svojim zajednicama, znate kako one funkcioniraju, a mi smo tu da vas usmjerimo i mentoriramo u procesu koji će, nadamo se, dovesti do nekih promjena u zajednicama i školama iz kojih dolazite- rekao je.

Nositelj projekta je Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević” iz Levanjske Varoši, a ravnateljica škole Nataša Šego istaknula je kako je ovo prvi veliki projekt škole od kojeg ima velika očekivanja.

– Drago mi je što smo okupili partnere koji svojim doprinosom mogu ojačati naše zajednice, ali i pokazati kako kroz inovativni pristup u odgoju i obrazovanju učenika možemo pokrenuti neke nove modele i prakse učenja- istaknula je.

Projekt HobIT usmjeren je na unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, informacijsko-komunikacijskih tehnologija, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama “Silvije Strahimir Kranjčević” iz Levanjske Varoši, “Antunovac” iz Antunovca i “Šećerana” iz Belog Manastira. Kroz edukacije o poduzetništvu, trening za trenere “Pogledaj – Napravi – Pouči” čiji sadržaj je prilagođen specifičnim potrebama zajednica, izradom demonstracijskih vrtova učeničkih zadruga te razvojem novih edukacijskih materijala ojačat će se kompetencije učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u području poduzetništva te osigurati prijenos i prilagodba metoda i praksi podučavanja poduzetništva u ruralnim sredinama. Izrada novih edukacijskih materijala odnosi se na razvoj školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo uključivanje u rad učeničkih zadruga te razvoj zadrugarstva kao važnog poduzetničkog modela prikladnog za osnovnoškolski odgojno-obrazovni program.

Nositelj projekta je Osnovna škola “Silvije Strahimir Kranjčević”, Levanjska Varoš, a partneri u realizaciji projekta su Osnovna škola “Antunovac”, Osnovna škola “Šećerana”, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, te Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva.

