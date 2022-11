Promocija prvog romana 19-godišnjeg autora i ilustratora Jakova Viszmega “Ramona” održat će se u subotu u Dječjem kazalištu

Nakon dugog iščekivanja, iz tiska je izašao prvi roman mladog autora i ilustratora Jakova Viszmega.

– Ovaj mladi autor, inače naš illustrator, ima samo 19 godina, no napisao je roman kakav do sada niste čitali, sigurni smo u to. Neobična i nesvakidašnja priča će vas totalno obuzeti- najavljuju na Facebook stranici iz male izdavačke kuće Prof&Graf.

– Ramona priča o ženi koju je život naučio da ne bira sredstva putem kojih će doći do svog cilja. To je priča o ženskoj snazi i moći, o borbi da bude prvo jednaka muškarcima oko sebe, a potom i bolja od njih. To je priča o usponima i padovima koje proživljava svaka žena, bila ona obična kućanica ili supruga šefa narko kartela. Priča koja počinje na samom dnu, vraća se u Ramoninu burnu prošlost, da bi na kraju završila posve neočekivano. Ramona dona Lopez lik je o kojem ćete razmišljati još dugo nakon čitanja njene priče- stoji u kratkom opisu na poleđini knjige.

Promocija knjige Ramona održat će se u subotu u 17.30 sati u Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku. Ulomke iz knjige čitati će glumica i prvakinja drame osječkog HNK-a Sandra Lončarić.

(www.icv.hr, tj, foto: Facebook Prof&Graf)