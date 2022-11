Prošlotjedni pobjednik “Večere za 5 na selu” Maro Hegediš (18) oduševio brojne gledatelje: „Cjelokupno iskustvo i bolje je od onoga što sam očekivao“

Prošlotjedna „Večera za 5 na selu“ oduševila je brojne gledatelje diljem Hrvatske, a zasluženu pobjedu odnio je Maro Hegediš (18) iz Pitomače koji je svoju, možemo reći, vrhunsku večeru poslužio kod oca u Slatini.

Svestrani mladić koji živi u Pitomači, a rodom je iz Slatine, inače je student medicinske dijagnostike u Rijeci. „Večeru za 5“ prati cijelo desetljeće, a uz poslovicu „Tko čeka taj i dočeka“ Maro je dočekao i svoje vrijeme za kuhanje u omiljenom showu. Postao je punoljetan i prijavio se. Obećanje koje je dao baki je i ispunio, a svojom večerom oduševio je goste, ali i čitavu Hrvatsku.

– Večera za 5 moj je san još iz djetinjstva kada sam s obitelji pratio show i divio se dobrim domaćinima. Tada se rodila moja želja za sudjelovanjem, posebice jer sam i baki dao obećanje kako ću se prijaviti kada napunim 18 godina. Prijavio sam se čim je završila matura i upis na faks jer sam tada imao najviše slobodnog vremena – kaže nam Maro te dodaje kako je prijavu, ali i kuhanje pred kamerama odradio bez straha i treme.

– Prilikom prijave u show nije postojao strah jer sam se veselio dobrom društvu, stjecanju novih prijateljstava i iskustva. Nakon što je potvrđen datum snimanja, odabir menija, osmišljavanje naziva te priprema jela postali su dio moje svakodnevice. Priprema me veselila te nisam razmišljao o strahu ili tremi – dodaje.

Ljubav prema kuhanju, kaže, naslijedio je od bake.

– Gledao sam baku kako priprema svoja jela, dok sam ja bio zadužen za degustaciju. Nešto kasnije počeo sam i ja sudjelovati u pripremi jela te sam skupljao recepte koje i dalje čuvam u svojoj bilježnici. Imao sam sreće te sam ponešto o kuhanju naučio i od svoje Ome koja mi je često davala kulinarske savjete. Kuhanje za mene nije samo proces obrade hrane, za mene je ono puno više. Ja na kuhanje gledam kao spoj znanosti i umjetnosti. Ta mi se misao duboko ukorijenila i to je način na koji gledam kuhanje i jelo – govori Maro te ističe kako je zbog fakulteta kuhanje morao malo ostaviti po strani.

– Kada sam bio kod kuće kuhao sam često te sam volio isprobavati neke nove načine pripreme svakodnevnih namirnica. Nažalost, odlaskom na fakultet svoju sam ljubav prema kuhanju ostavio po strani, no svakako ću joj se vratiti kada god budem imao slobodnog vremena – dodaje.

Osim što voli kuhati, voli i igrati nogomet, no medicina mu je velika strast, pa se tako sada posvetio fakultetu.

– U životu imam puno zanimacija, no neke moraju ispaštati kako bi druge mogle rasti. Trenutno mi je fakultet prioritet pa nogomet igram za dušu i tijelo. Ostali hobiji izađu na vidjelo tek kada kvota prioriteta bude zadovoljena. Kuhanju ću se posvetiti što više mogu. Trenutno mi je najzanimljivija priprema u woku te eksperimentiranje istočnjačkim okusima. Volim našu tradicionalnu kuhinju, no interesiraju me neki drugačiji okusi i drugačiji način pripreme hrane kako bih unaprijedio svoje vještine i naučio nešto novo – kaže nam Maro.

Osim što je osvojio srca gledatelja, imao je i punu podršku obitelji i prijatelja koji su ostali iznenađeni pobjedom iako su vidjeli koliko se pripremao.

– Svi u obitelji bili su iznenađeni, unatoč tome što su vidjeli koliko sam se pripremao. Bili su mi velika podrška te su očekivali da dam sve od sebe. Pobjeda im nije bila toliko važna, no ne kriju sreću i ponos. Prijatelji su bili u većem šoku, velik dio nije ni znao koliko sam se posvetio showu. Nakon pobjede bilo je dosta i onih iznenađenih, no na kraju smo svi dobro proslavili. Zahvalio bih svima na podršci te ohrabrujućim riječima i djelima pri ostvarenju ove pobjede – kaže nam Maro. Pitamo ga je li pročitao komentare na društvenim mrežama.

– Nakon pročitanih komentara i pohvala osjećam se sretno i ispunjeno. Pozitivno sam iznenađen jer ranije uopće nisam razmišljao o komentarima niti o tome da će ljudi biti oduševljeni. Moj je jedini fokus bila hrana i način na koji ću pripremiti večeru. Pohvale idu i mojim protukandidatima koji su, kao i ja, uložili mnogo truda te skuhali sva jela s puno ljubavi – kaže Maro i poručuje ljudima koji vole kuhati da iskoriste svaku priliku i bez straha iskuse nove stvari.

– Cjelokupno iskustvo i bolje je od onoga što sam očekivao. Pred kamerama nisam imao tremu jer je profesionalna i pristupačna ekipa RTL-a uspjela ukloniti čak i najmanje strahove i brige. Ekipa je bila stvarno za poželjeti – dragi i pristojni ljudi s kojima je zadovoljstvo bilo večerati svaki dan, bez obzira na razlike u godinama. Mladima koji imaju ambiciju prijaviti se poručio bih da se prijave jer show nadilazi sva očekivanja. Povećat će njihovu ljubav za kuhanjem, a u isto vrijeme će se odlično zabaviti. Kao i sa svime u životu potrebno je dati sve od sebe, iskoristiti svaku životnu priliku i biti hrabar – za kraj nam kaže Maro.

(www.icv.hr, ib; foto: privatni arhiv)