Sedam godina i tisuće dijelova Virovitičanin Filip Kermend ugradio je u samo jednu svoju maketu: Pustio nas je u svoj LEGO svijet

LEGO kockice su jedna od nezaobilaznih didaktičkih igračaka za djecu, a također i jedan od najomiljenijih kućnih hobija za sve one koji imaju razvijenu maštu, kreativnost, smisao za geometriju i naravno, ambicije za konstruiranje svojih zamisli plastičnim kockicama.

LEGO je danski proizvođač dječjih igračaka, čije se sjedište nalazi u danskom gradiću Billund. Ime “Lego” je kombinacija danskih riječi leg i godt, što znači “lijepo se igraj”. U početku je LEGO pravio samo drvene igračke, ali zadnjih 40 i više godina koriste samo plastične kockice.

LEGO kockice su uvijek bile i bit će nezaobilazni sadržaj svih dječjih života, a slična situacija je i s odraslima, jer LEGO ne poznaje godine i nikada ne stari. Tako u svijetu postoje uistinu mnogobrojni klubovi i pojedinci kojima je on puno više od zabave, a mnogima je i izvor zarade. Neki će se pitati, kako sad to, a da bi im odgovorili posjetili smo jednog Virovitičanina kojemu je LEGO daleko više od igre.

Radi se o policijskom službeniku PU virovitičko-podravske Filipu Kermendu, članu jedinog registriranog LEGO kluba u Hrvatskoj „Kockice“ sa sjedištem u Zagrebu. No otkako se zaposlio i osnovao svoju obitelj, rjeđe odlazi u Zagreb, a češće samostalno promišlja, kreira i sastavlja svoje kreacije, naravno od LEGO kockica, popratnih figurica i drugih LEGO detalja.

– U svijetu je itekako poznato da je LEGO puno više od igre, a s druge strane nije virtualnost nego stvarnost jer svojim umijećem i rukama izrađuješ željene oblike. Naravno i u LEGO stvaralaštvu postoje kategorije stvaratelja, od onih koji to rade čisto iz nekog hobija, do onih kojima je to profesionalna orijentacija i često izvor zarade – rekao nam je Filip te pojasnio:

– Vrijednost prosječnog LEGO seta povećavala se 11 posto godišnje od početka tisućljeća. Iako je riječ o popularnoj dječjoj igrački, investitori su u posljednjih 20 godina bili u mogućnosti osigurati bolju zaradu od LEGO kockica nego od primjerice dionica zlata. Naravno, set LEGO kockica najveću cijenu postiže ako je i dalje u kutiji u savršenom stanju, no i korišteni LEGO može postići cijenu puno višu od originalne. Tako da su danas i odlična zanimacija, ali i izvor zarade. I setovi i dijelovi se dobro i brzo prodaju – rekao nam je Filip ispričavši nam pri tom zgodnu anegdotu o tome kako su LEGO kockice pronašle put u njegov život.

– U LEGO svijet sam ušao kao i svi drugi, u vrtićkoj dobi. Već tad me to zainteresiralo, ali ne i okupiralo. S vremena na vrijeme i kao stariji sam tu i tamo nešto složio no imao sam prečih stvari, školovanje, zapošljavanje i ostalo. Za svoju profesiju odabrao sam Ministarstvo unutarnjih poslova te se školovao za djelatnika policije. Ironija sudbine da sam kao i mnogi mladi jednom za volanom automobila bio prebrz, pa me tako snašla i kazna, koja je tad iznosila oko 1000 kuna. Budžet mi je bio prilično mali i razmišljao sam kako da podmirim tu kaznu i trebao mi je novac na brzinu. Naravno da sam odmah posegnuo za Google-om da vidim što se traži, a što nudi i tako slučajno došao do LEGO stranice, pa potom do oglasa za kupovinu LEGO setova. S obzirom da sam nešto od tog imao doma, prodao sam to za odličnu cijenu, čak i višu od iznosa kazne, pa sam ostatak investirao u nove LEGO kockice. Od tada sam svaki dan sve veći LEGO fan, a to me je dovelo i do kluba „Kockice“ – kroz smijeh nam priča Filip.

Za sada je jedini član Kluba iz Virovitičko-podravske županije, no, kako kaže, s obzirom da svake godine ima sve više ljubitelja LEGA, vjeruje da će se to brzo promijeniti.

– Uvjerio sam se to i za prošlo „Rokovo“ kada smo kao Udruga i pojedinci izlagali svoje radove u Virovitici. Dolazili su i mladi naraštaji koji su već u mladoj dobi dobri kreatori, a njihovi radovi vrlo kvalitetni – rekao je Filip koji se Virovitičanima tada predstavio s maketom dvorca iz filmske trilogije „Gospodar prstenova“ koji je u svakom slučaju umjetnički uradak.

– Na njemu sam radio oko 7 godina, u njemu ima na tisuće i tisuće dijelova, od kockica do raznih figurica bez kojih su te kockice bezvrijedne. Na tržištu postoje setovi za sastavljanje već zamišljene kreacije poput raznih objekata, automobila i sličnog, a cijena jednog seta može doseći i vrtoglavih 10.000 kuna. Dakako, vrlo se dobro možete zabaviti i sa setom od 1000 kuna koji vam daje razne mogućnosti i korisno korištenje slobodnog vremena u ovim hladnijim danima. Ima dakako i onih jeftinijih, sve prema mogućnostima, a ja imam pun ormar i onih jeftinijih i onih skupljih tako da mogu slagati do mile volje. Kolekcija se uredno i obnavlja tako da vjerujem da ću kad ostarim imati toliko kockica da si izgradim kuću za stanovanje ako bude bilo potrebno – našalio se Filip, ali ne bez razloga, jer njegova majstorska radionica na katu obiteljske kuće uistinu obiluje LEGO setovima, odvojenim dijelovima, figuricama, nacrtima i svim ostalim što je potrebno za neku maketu.

– Kao prvo, da bi se bavili ovim potrebna je ljubav i maštovitost, a potom i kreativnost i spretnost i ono što je također vrlo važno – strpljenje i smirenost. Mnogi konstruktori slažu i 5 do 6 sati dnevno, naravno oni koji imaju tih mogućnosti. Trenutno sam na bolovanju zbog povrede pa imam potrebnog vremena, ali dok ponovo počnem raditi vremena će biti manje, a tu je još i obitelj i druge obveze. No, vjerujem da će u mojoj glavi biti još puno dobrih kreacija i vrhunskog užitka, a potom i stvaranja kapitala, jer vjerujem da bi sadašnja vrijednost setova i kockica nadmašila sve moje eventualne procjene. No ne razmišljam o prodaji svega i vjerujem da nikad ni neću. Prodajem ili mijenjam samo dijelove koji su mi višak ili one koji mi više ne trebaju – rekao nam je Filip kojemu smo vjerujemo oduzeli i previše vremena jer malo po malo pogled mu je lutao njegovim bogatim trezorom kocaka, a misli se vrtjele oko konstrukcije nove makete.

(www.icv.hr, bs; foto: M. Rođak, B. Sokele, V. Grgurić)