Srednjovjekovni viteški turnir Jankovac i Plemićka ruta ovogodišnji dobitnici nagrade Simply the best, TZ VPŽ dobila posebnu nagradu

Na područje Virovitičko-podravske županije stižu još tri nagrade za kvalitetu, inventivnost i kreativnost u turizmu – Simply the best koju dodjeljuju UHPA – Udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza PUT i magazin “Way to Croatia”.

Nagradu u kategoriji zabavnih manifestacija dobio je Srednjovjekovni viteški turnir Jankovac, čiju organizaciju potpisuju Park prirode Papuk, Općina Čačinci, Turistička zajednica općine Čačinci i Red vitezova Ružice grada iz Orahovice.