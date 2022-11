Svečana promocija stručnih prvostupnika i specijalista Veleučilišta u Virovitici: Diplomu primilo 60 studenata

U Tehnološko-inovacijskom centru održana je svečana promocija stručnih prvostupnika i stučnih specijalista Veleučilišta u Virovitici. Tijekom lipnja i rujna ove je godine diplomiralo 85 studenata, 55 na preddiplomslim stručnim studijima, njih 30 na diplomskom specijalističkom stručnom studiju, a danas je točno 60 studenata nakon godina marljivog učenja i rada zasluženo primilo svoje diplome te spremno koračaju ususret novim izazovima.

Da studenti imaju sve potrebne infrastrukturne i druge uvjete za uspješno studiranje potvrdio je i Dejan Tubić, dekan virovitičkog Veleučilišta.

– U Virovitici danas studira 350 redovnih studenata, a danas smo promovirali njih 60 i obilježili jednu lijepu, za mene najsvečaniju manifestaciju u jednoj akademskoj godini. Ono što želim istaknuti je jako dobra suradnja s lokalnim i regionalnom samoupravom, ali i s gospodarstvom, pa tako želim istaknuti suradnju s tvrtkom Fina koja zapošljava desetke naših studenata koje stipendira. Tu je također i tvrtka Aircash koja je na našoj instituciji otvorila svoj ured i daje veće stipendije od prosječne plaće u Virovitičko-podravskoj županiji i to je ono što nas čini sretnima. Pratimo zapošljivost naših studenata i zadnja anketa nam govori da su naši studenti zaposleni 66 posto, a od ovih 34 posto koji nisu zaposleni, njih 50 posto je upisalo diplomski smjer, tako da možemo biti vrlo zadovoljni. Fina nam je jedan od najboljih i najravnopravnijih partnera koji ulaže u IT smjerove, u naše ljude i to nam daje najbitniji feedback da su naši studenti dobri radnici, dobar kadar koji već sad ima jako puno znanja i iskustva koji mogu prenijeti u praktični dio – rekao je Tubić i najavio otvaranje studentskog servisa.

– Bit ćemo prvi u Hrvatskoj koji idu po novim pravilima i na taj ćemo način omogućiti našim studentima još bolje mogućnosti zapošljavanja, u konačnici da im damo kruh u ruke jer studenti trebaju raditi i trebaju svoje mlade dane provoditi na tržištu rada. Spoj teorije, znanstvenog i stručnog rada plus praktični rad je pun pogodak – dodao je.

Što Veleučilište znači za Grad Viroviticu te kolika je važnost visokoobrazovanih ljudi u samom budućem razvitku ovog područja, rekao je gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin.

– Virovitičko Veleučilište ima za cilj pratiti gospodarstvo te pružiti ljudima neke nove mogućnosti, kao i mogućnost studiranja na ovom području. Neki su bili skeptični kada smo prije 15 godina krenuli u realizaciju ovog projekta, stoga ovom prilikom želim zahvaliti svima koji su stajali uz nas. Ispred nas je razdoblje u kojem želimo ostvariti još puno dobrih stvari, a to ne možemo ako nemamo ljude. Naša podrška u daljem radu i razvoju i dalje je na najvišoj razini i izuzetno mi je drago što spadamo među gradove i županije koji imaju izuzetno velik broj visokoobrazovanih ljudi jer bez njih teško da možemo napredovati – rekao je Kirin.

Da Veleučilište stvara mlade ljude za budućnost i za boljitak društva u cjelini, složio se i župan virovitičko-podravski Igor Andrović.

– Jedan mudar čovjek davno je rekao: “Tko mladima nudi budućnost, taj ima budućnost”. Mogu slobodno reći da se Veleučilište u Virovitici vodi upravo tim principima jer stvara mlade za budućnost, stvara mlade za tržište rada, a isto tako i mlade za prosperitet zajednice, ali i društvo u cjelini. Stoga svi danas možemo biti sretni s našim promoventima, ali i s našim Veleučilištem i ovim jednim malim kampusom koji danas imamo ovdje u krugu bivše vojarne. Osim Veleučilišta, važno je istaknuti i studentski dom koji je popunjen svake godine, a koji smo zajedničkim snagama izgradili sredstvima Europske unije. Isto tako i studentski restoran koji je jedini kojim upravlja Virovitičko-podravska županija, odnosno tvrtka koja je u vlasništvu županije. Bez obzira na porast cijena namirnica i režija, cijena menija mora biti po zakonu, a sve ono što se ne može podmiriti iz sredstava cijene tog menija financirati će i sufinancirati i dalje VPŽ. Isto tako moram spomenuti da Županija stipendira studente za visoko obrazovanje i među tim se stipendistima nađe i nekoliko studenata našeg Veleučilišta. Imamo i nekoliko kadrova koji rade u Županiji koji su diplomirali ovdje na Veleučilištu i moram priznati da su to izvrsni ljudi koji su naučili svoje zvanje – rekao je župan i uputio zahvalu svim gradonačelnicima i načelnicima koji sudjeluju u financiranju Veleučilišta u sklopu Virovitičkog modela.

– Upravo na taj način pokazujemo jednu sinergiju, jedno zajedništvo u županiji i pokazujemo da nam je ovo Veleučilište bitno, prije svega zbog buduće radne snage, zbog onih koji će ostati ovdje i raditi – dodao je.

Predsjednik Upravnog vijeća Veleučilišta Branko Ptiček rekao je kako su promjene u današnjem svijetu brze i nepredvidive, no da Veleučilište na njih odgovara uspješno.

– Od samog svog osnutka 2007. godine Veleučilište je imalo značajnu ulogu usmjerenu na unapređenje visokog obrazovanja u RH te zadaću koja se ogleda u pružanju kvalitete stručnih studija i promicanje njihovih vrijednosti koju uspješno odrađujemo što pokazuje certifikat Standardi i smjernice za osiguranje na europskom prostoru visokog obrazovanja Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Pred nama su novi izazovi, do sada smo na njih uspješno odgovarali, a pružajući kvalitetnu izobrazbu, čime doprinosimo razvoju ljudskih potencijala te razvoju grada, županije i regije, nadam se da ćemo nastaviti u istom smjeru – rekao je.

Svoje dojmove o virovitičkom Veleučilištu kao i planove za budućnost otkrilo nam je nekoliko studenata, a među njima je Bjelovarčanka Olivera Šarić, dojučerašnja studentica diplomskog stručnog studija Destinacijski menadžment.

– S obzirom na to da sam bila izvanredni student, naravno da je bilo naporno, ali iza tog napora je bio cilj, a to je dočekati ovaj današnji dan i ovu svečanu promociju. Što se tiče budućnosti, ja već radim u turizmu dugi niz godina. To je bio moj preddiplomski studij, ovo je bio nastavak učenja, obrazovanja i edukacije koje svakomu od naših kolega preporučujem. Vidim se u turizmu i s obzirom na položaj naše predivne Hrvatske kojoj je turizam gospodarska grana broj jedan, vjerujem da će biti prilike i za sve moje kolege koji će danas dobiti svoje diplome – rekla je Olivera.

Dobru stranu Veleučilišta otkrio nam je i Osječanin Roko Kovač koji je pohađao preddiplomski studij Programsko inženjerstvo.

– Za ovaj program odlučio sam se još ranije budući da od malih nogu pokazujem zainteresiranost za računala, softvere i programe te sam osjetio da jednostavno moram ići u tom smjeru. Općenito, fakultet mi je pružio puno praktičnog rada što mi se svidjelo jer je to upravo ono što sam tražio. Praksu sam odradio u razvojnom odjelu Fine u Virovitici, a što ću dalje još ne znam, iako se vidim u smjeru programiranja i razvoja – kaže Roko.

Virovitičanka Matea Barnaki koja je ovdje pohađala diplomski studij Menadžer malih i srednjih poduzeća, kaže kako joj je to donijelo brojne prednosti.

– Odlučila sam se za virovitičko Veleučilište jer sam ovdje doma i bilo mi je jednostavnije raditi i studirati. Studij mi je puno pomogao za razvijanje ideje i stvaranja nečeg novog, a i puno je bilo lakše što se financijskog dijela tiče. Mogu reći kako sam se sada, po završetku studija, odlučila za otvaranje vlastitog paušalnog obrta koji je otvoren u subotu i jedva čekam da se tome prepustim – zaključila je Matea.

Svoja iskustva s nama je podijelila i Virovitičanka Dora Fabijanić koja je pohađala Programsko inženjerstvo.

– Mene je oduvijek zanimala informatika, programiranje u srednjoj školi mi je bilo vrlo zanimljivo. Mislim da ovaj smjer pruža puno prilika za daljnju karijeru i odlučila sam se za ovaj fakultet upravo zbog prilika za daljnji rad i stipendiranja. Dobila sam stipendiju od Fine gdje sam radila u razvojnom centru kao studentica, nastavila sam raditi kao stalni zaposlenik i nastavila studirati na diplomskom studiju na FOI-u – rekla je Dora.

Dodajmo kako je Dora ujedno ovogodišnja dobitnica Dekanove nagrade za akademsku godinu 2021./2022. na preddiplomskim stručnim studijima na preddiplomskom studiju Računarstva, smjer Programsko inženjerstvo, dok je Dekanova nagrada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment, smjer Destinacijski menadžment pripala Sanji Slijepčević. Ujedno, priznanja za osobit trud i rad uložen uložen u izvršavanje svih studentskih obveza tijekom studiranja na Veleučilištu dodijeljena su Mateji Barnaki i Sari Patriciji Rozman.

Svečanoj promociji stručnih prvostupnika i stručnih specijalista Veleučilišta u Virovitici prisustvovali su, uz spomenute, saborski zastupnik i predsjednik HVIDR-e Josip Đakić, gradonačelnik Orahovice Saša Rister, zamjenik gradonačelnika Slatine Ilija Nikolić, načelnik općine Čačinci Alen Jurenac, načelnik općine Gradina Josip Vučemilović-Jurić te brojni drugi.

