“Tko se tuče, taj se NE voli. Sjedni – i razmisli o tome!” kao trajni podsjetnik na važnost rješavanja problema vezanih uz nasilje nad ženama

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Županijski tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji VPŽ danas (petak) je na klupu, koja se nalazi na virovitičkoj šetnici, postavio prigodan natpis koji će biti trajni podsjetnik na važnost rješavanja problema vezanih uz nasilje nad ženama.

-Tim za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama Virovitičko-podravske županije danas obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Povodom toga odlučili smo se da to napravimo na jedan način zbijanjem mitova koje stječemo tijekom života. Tako smo na klupi ispod luka gdje se ljudi najčešće fotografiraju stavili natpis “Tko se tuče, taj se NE voli. Sjedni – i razmisli o tome!”. Dakle okrenuli smo mit “Tko se tuče, taj se voli” jer naravno to nije istina. Ovo će biti jedan trajni podsjetnik da trebamo razmišljati o tome koliko mitovi i predrasude utječu na naše ponašanje u odnosima – rekla je predsjednica Županijskog tima Desa Kolesarić.

Uz članove tima, postavljanju natpisa nazočila je i Melita Sirovica, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, branitelje i socijalnu skrb VPŽ, te zamjenica gradonačelnika Virovitice Vlasta Honjek – Golinac.

-U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama danas smo na klupi postavili natpis koji vjerujem da će ljudima biti zanimljiv, ali isto tako ovo je i kao jedan novi način da ljude osvijestimo da prepoznaju takve slučajeve oko nas. To je još jedna aktivnost Tima koju nastavljamo u okviru naših višegodišnjih napora da osvijestimo javnost, da smanjimo to nasilje koje se oko nas dešava. No još uvijek mislim da okolina nije dovoljno osviještena da bi ga u toj mjeri prepoznala i da bi se to moglo riješiti. Virovitičko-podravska županija će i dalje svim svojim snagama podupirati ovakve aktivnosti, raditi na promicanju borbe protiv nasilja i svega što je u našoj moći da bi smo to smanjili – rekla je Melita Sirovica.

Natpis na klupi biti će dio Adventa u Virovitici, a kasnije će biti premješten na drugu lokaciju u parku kao trajni podsjetnik na važnost rješavanja problema vezanih uz nasilje nad ženama.

(www.icv.hr, ib, foto: I. Barčan)