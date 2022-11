U jutarnjim satima zbog neprilagođene brzine sletio s ceste i završio u voćnjaku

Jutros (četvrtak) oko 6,40 sati u blizini Čačinaca 26-godišnji vozač uslijed neprilagođene brzine sletio je s ceste u voćnjak.

Kako je izvijestila policija, u svitanje, dok je kolnik bio mokar, a vidljivost smanjena zbog magle, upravljao je osobnim vozilom po DC-2 te dolaskom do zavoja zbog neprilagođene brzine stanju i osobinama ceste, izgubio nadzor nad vozilom.

– Tom prilikom došlo je do zanošenja vozila preko desne putne bankine, po kojoj se nastavio kretati dok nije udario u putni most poljskog puta. Nakon udara u putni most vozilo se podiglo i rotiralo dok se nije zaustavilo u voćnjaku s desne strane kolnika – stoji u policijskom priopćenju.

Pukom srećom vozač nije ozlijeđen. Nije bio pod utjecajem alkohola.

Druga je to prometna nesreća koja se dogodila gotovo u isto vrijeme i zbog istih razloga kao i ona na slatinskoj obilaznici. Više pročitajte OVDJE.

