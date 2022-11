Udruga banaka izdala upute za eure! Evo što trebate znati

Za građane rizika ne bi smjelo biti, uvjeravaju institucije pa i Udruga banaka koja je izdala upute, prenosi Danas.hr.

Preračunavanje kune u euro odvija se bez naknade, poskupljenja zbog promjene valute ne smije biti i baš svaki detalj mora biti jasan. Za početak tečaj je fiksni 1 euro iznosi 7,53450 kuna.

A od četvrtka građani mogu po svoj start-paket kovanica u banke, FINU i poštu. Za 100 kuna dobit ćete 13 eura i 27 centi i to u obliku tri kovanice od dva eura, tri kovanice od jednog, po pet kovanica od 50, 20 i 10 centi, tri kovanice od pet centi, četiri kovanice od dva centa i tri kovanice od jednog centa. A upravo u ove tri institucije moći ćete zamijeniti kune – bez naknade po fiksnom tečaju.

Najjednostavniji način je položiti kune na račun u banci i čekati 1. siječnja kada će automatski postati euri. Tako se konvertiraju i krediti, ako imate fiksnu kamatu – nemate briga. Kod promjenjive raspitajte se u banci.

Rok za zamjenu novca je 2024. godina. Kune u kovanicama moći ćemo zamijeniti do 2026. u HNB-u, a za novčanice nema roka. Bitno je znati da će od Nove godine bankomati već u ponoć isplaćivati isključivo eure, a dio ih neće raditi. No, u novogodišnjoj noći ne trebate se opterećivati valutom, imamo dva tjedna u kojima možemo plaćati i kunom i eurom.

A što s plaćama? Za studeni – obračuna se u kunama i isplaćuje tijekom prosinca također u kunama, a ona za prosinac stiže u siječnju – u eurima. Prosječna hrvatska u netu iznosi mršavih 900 eura, čak tisuću manje od europskog prosjeka…

Računi za režije u prosincu izdaju se u siječnju i bit će također u eurima.

Cijene i u kunama i u eurima moraju biti iskazane do kraja godine. No iznimke postoje – poput tržnica ili povratne ambalaže, a i kada stižemo na benzinsku na totemima ih ne vidimo. I to je po pravilima.

I za kraj – da dočaramo valutu koja nas čeka – jedna kuna vrijedi 13 eurocenti.

Ako vas kava košta 10 kuna, a toga ima sve manje, platit ćete euro i 30, skuplja od 20 kuna koštat će vas nešto više od dva i pol eura.

Sada se samo treba naviknuti, a kako vrijednost nekretnina ili automobila ionako računamo u euru, a stariji se sjećaju i njemačke marke, tako i ovo ne bi trebao biti problem. Samo neka je eura u novčaniku što više.

(danas.hr)