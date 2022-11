Vatrogasci do ponoći zvone u crkvi Svetog Lovre za duše najmilijih

Tradicija u Slavoniji je zvonjenje crkvenim zvonima navečer na blagdan Svih svetih, a negdje je to običaj i dan poslije na Dušni dan. Zvonjava obično počne kad se smrači, negdje oko 17 sati, a zvoni se za pokojne. „Zvonari“ se naizmjenično mijenjaju jer svi žele barem jednom pozvoniti, čak i oni najmlađi. Upravo zbog toga se zvoni dok god druženje traje, a u orahovačkom kraju obično to traje do ponoći.

Upravo ovaj običaj redovan je kod crkve svetog Lovre u Crkvarima, kod tamošnjeg mjesnog groblja koje zajedno kao i crkvu dijele mještani orahovačkih prigradskih naselja Crkvari i Stara Jošava.

– Lijep je ovo običaj, uz sjećanje i posvetu našim najmilijima, okupimo se svi na jednom mjestu i podružimo u ugodnom razgovoru – kaže predsjednik DVD-a Stara Jošava Dalibor Saher, a predsjednik DVD-a Crkvari Denis Belobradić dodaje:

– Nažalost mnogi od onih kojih su redovno bili na zvonjenju i započeli zapravo taj običaj više nisu s nama pa tako i njima posvećujemo ovaj događaj jer svi se sjećamo kada smo kao djeca tu trčkarali, tu i tamo koji puta dobili priliku povući uže i pozvoniti i to je za nas bilo nešto veliko. Presretan sam što smo ovaj lijepi običaj ponovno vratili na ovakav način – zaključio je Belobradić.

