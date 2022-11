Vikend u Kinu Pitomača: Pogledajte akcijsku komediju “Divlja noć”, animirani film “Mali šef 2: Obiteljski posao” i akcijski film “Poker face”

Prvi vikend u prosincu provedite u Kinu Pitomača gdje vas očekuju tri kino projekcije. Tako u petak, 2. prosinca u 20 sati, pogledajte akcijsku komediju “Divlja noć”. U subotu, 3. prosinca u 19 sati, na redu je akcijski film “Poker face”, dok u nedjelju, 4. prosinca u 16 sati, s mališanima pogledajte animirani film “Mali šef 2: Obiteljski posao” sinkroniziran na hrvatski jezik, a ulaz je besplatan.

DIVLJA NOĆ

Izvorno ime: Violent Night

Redatelj: Tommy Wirkola

Žanr: akcija, komedija, triler

Uloge: David Harbour, John Leguizamo, Edi Patterson, Cam Gigandet, Alex Hassell

Trajanje filma: 101 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Kad tim plaćenika upadne u bogato obiteljsko imanje na Badnjak, uzimajući sve unutra kao taoce, tim nije spreman za iznenadnog borca: Djeda Mraza (David Harbour – Black Widow, serija Stranger Things).

POKER FACE

Izvorno ime: Poker Face

Redatelj: Russell Crowe

Žanr: akcija, kriminalistički

Uloge: Russell Crowe, Liam Hemsworth, RZA, Brooke Satchwell, Aden Young, Steve Bastoni, Daniel Macpherson, Paul Tassone, Elsa Pataky, Jack Thompson

Trajanje filma: 120 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Poker Face prati grupu prijatelja koji igraju godišnju partiju pokera, no ove večeri ulozi su povećani te se sada radi o životu i smrti. Domaćin ovog druženja je tehnološki milijarder i nepopravljivi kockar Jake Foley (Crowe). Glavna nagrada je takva da joj nitko ne može odoljeti: 25 milijuna dolara. Za sudjelovanje u igri morat će se odreći jedine stvari koju su u životu pokušali sačuvati… svoje tajne. Kako se igra odvija, prijatelji će otkriti što je zapravo na kocki.

MALI ŠEF: OBITELJSKI POSAO – SINK

Izvorno ime: The Boss Baby: Family Business

Redatelj: Tom McGrath

Žanr: animirani, komedija

Uloge: Luka Peroš, Ronald Žlabur, Mila Elegović, Ervin Baučić, Marko Makovičić, Hana Hegedušić

Trajanje filma: 107 min

Godina: 2021

Država: SAD

Sadržaj filma: U nastavku DreamWorks-ove hit animirane komedije, braća Templeton – Tim i njegov mlađi brat Ted – odrasli su ljudi te su se udaljili jedan od drugoga. Tim je oženjen, postao je otac i prava kućanica. Ted je šef u velikom investicijskom fondu. U njihov život ulazi novi Mali šef s revolucionarnim I can stavom koji će ih ponovo spojiti i pokrenuti novi obiteljski posao. Tim i njegova žena, Carol) koja je šef u kući, žive u predgrađu sa super pametnom sedmogodišnjom kćerkom Tabithom, i pre slatkom bebom Tinom. Tabitha, koja je prva u svom razredu na Acorn Centru za obrazovanje mladih, idealizira ujaka Teda i želi postati kao on, ali Tim se boji da radi previše te da će izgubiti normalno djetinjstvo i odrastanje. Kada Tina otkriva da je u biti tajni agent za BabyCorp na misiji otkrivanja mračnih tajni iza Tabithine škole i njezinog mističnog osnivača Dr. Erwina Armstronga, obitelj Templeton se ujedinjuje na neočekivani način, te ponovo shvaća smisao prave obitelji i onoga što je u životu važno.

(www.icv.hr, ib)