1. HRL SJEVER Virovitički rukometaši bez pobjede u prvom dijelu sezone, odlični Slatinčani na dva boda zaostatka za vodećom Spačvom

Utakmicama 13. kola u nedjelju, 11. prosinca završen je prvi dio sezone u 1. hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever.

Momčad Slatine pobijedila je na gostovanju u Zagrebu ekipu Novog Zagreba rezultatom 34:28. Do novih bodova Slatinčani nisu došli lako. Na početku utakmice momčadi su se izmjenjivale u prednosti, da bi u posljednjih desetak minuta prvog dijela domaće ekipa preuzela kontrolu rezultata. Na isteku 28. minute Novi Zagreb ima pet pogodaka prednosti (18:13). Slatinčani su u preostale dvije minute prvog dijela smanjili svoj zaostatak na 19:15.

Na početku nastavka serijom 4:0 Slatina dolazi do egala 19:19. Do 50. minute igralo se izjednačeno i momčadi su se izmjenjivale u minimalnoj prednosti. U posljednjih desetak minuta Slatina se rezultatski odvaja i dolazi do pobjede 34:28.

Po devet zgoditaka za Slatinu postigli su Ivan Repić i Marin Greganić, a pet puta domaću mrežu pogodio je Rok Kekez.

Slatina: Lovro Frajhaut, Nikola Brnada, Noa Fazekaš, Ivan Repić 9, Marin Greganić 9(5), Ivan Berekc, Rok Kekez 5, Tin Baćani, Ivan Horvat 1, Igor Dragojević 1, Antonio Butorac, Ivan Lukac 2, Matija Lisinski 2, Benjamin Hankić 4, Filip Mataija 1 i Mario Šomođi. Trener: Viktor Frajhaut.

Momčad Viro Virovitice ponovno je igrala derbi začelja. U sportskoj dvorani Tehničke škole ugostila je Rugvicu i na kraju izgubila 24:20. Nakon gostujuće prednosti 1:0 Virovitičani s tri vezana pogotka dolaze do prednosti 3:1. Ubrzo gosti koriste igrača više i serijom 6:0 odlaze na prednost od 7:4. Tu su prednost uspjeli očuvati do 23. minute, kada su domaći rukometaši poravnali na 10:10. Pri rezultatu 11:11, koji je na semaforu bio dvije minute, lomio za rezultat prvog dijela. Uspješniji su bili gosti i na odmor odlaze s prednošću 13:11.

Uz dosta napora Virovitičani u 50. minuti ponovno dolaze u egal (20:20). Umjesto da smire igru, jurnjavom po terenu domaći igrači nisu uspjeli doći do pobjede. Igrači Rugvice koriste pogreške domaćih rukometaša i odlaze na nedostižnu prednost 24:20. Dvadesetak sekundi prije kraja dolazi do nepotrebnog komešanja između igrača, nakon čega su isključeni Leon Dujmović u domaćim i Filip Brkić u gostujućim redovima.

Najefikasniji u virovitičkim redovima bio je mladi Matko Moslavac s pet zgoditaka.

Viro Virovitica: Dino Meter, Karlo Štimac, Hrvoje Vašarević 2, Toni Smutni 2 (1), Antonio Starčević, Ivan Vrbančić 3, Matej Oršulić 3, Leon Dujmović 2, Tim Čevelak 3, Marko Pribil, Davorin Kolar, Rene Velić, Domagoj Orban, Filip Čevelak, Matko Moslavac 5 i Karlo Prtenjača. Trener: Hrvoje Žunec.

Slatina je prvi dio sezone završila na drugom mjestu na tablici s 22 osvojena boda, koliko ima i trećeplasirana Maksimir Pastela, a dva boda manje od vodeće vinkovačke Spačve.

Viro Virovitica je posljednja sa samo jednim osvojenim bodom, sedam manje od Rugvice.

Prvenstvo se nastavlja 4. veljače, kada Viro Virovitica dočekuje vodeću Spačvu, a Slatina će ugostiti Požegu.

