2. ML SJEVER Košarkaši Virke poraženi u Križevcima: 25 poena Pavlovića nedovoljno za nove bodove

Proteklog vikenda odigran je susret 10. kola 2. ML Sjever, a košarkaši virovitičke Virke gostovali su u Križevcima gdje ih je dočekao Radnik.

Domaća momčad osigurala je čak 17 poena prednosti već nakon prve četvrtine koja je završena rezultatom 32:15, a istu razliku Radnik je imao i nakon 20 minuta igre.

Treća dionica utakmice pripala je igračima Virke rezultatom 20:16, no do kraja utakmice trećeplasirana momčad prvenstva povećala je svoju prednost do konačnih +19. Rezultat utakmice glasio je 79:60 u korist radnika.

U gostujućim redovima najefikasniji je bio kapetan Antonio Pavlović koji je upisao 25 poena, a dodajmo kako je Virka nakon ovog poraza zauzela 9. mjesto.

KK Virka: Fuis P. 6, Petrović M. 0, Petrović S. 7 (1×3), Pavlović A. (cap.) 25, Davidović D. 2, Petrović Z. 7, Vučak T. 0, Krstanović N. 0, Matišić S. 11, Mucak I. 2, trener: Marin Ferenčević.

(www.icv.hr)