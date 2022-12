Božićna poruka fra Bernarda Barbarića: Božić koji se neprestano događa u našim srcima mijenja cijeli svijet

Dragi i poštovani sugrađani, braćo i sestre!

„Svim na zemlji mir veselje“ pjeva naša hrvatska božićna pjesma. Taj mir koji donosi utjelovljeni Bog rođen od Djevice ne može zamijeniti nijedna ljudska stvarnost. Jedini i pravi mir čovjek nalazi u Bogu, koji je izvor svih njegovih težnji prema punini.

Dočekujemo Božić još jednom u svojim obiteljima, u svojim srcima u našem hrvatskom narodu. Ovaj događaj nije puko sjećanje, nije blagdan sentimentalnosti, nije svetkovina raskoši, nego tihi događaj spasenja i to prvo onima koji su bili odbačeni i marginalizirani. Svojim rođenjem Isus mijenja tijek povijesti i daje prednost malenima, podsjećajući da je „njihovo kraljevstvo nebesko“. Prvi koji mu dolaze u susret su pastiri, smatrani javnim grešnicima i raznose radosnu vijest spasenja. U Bogu za svakoga ima mjesta. Kod Njega nema privilegiranih.

Božić je događaj koji se neprestano događa po našem prihvaćanju Boga u svoja srca i tako se mijenja svijet, postaje bratstvo kako to predivno naglašava naš papa Franjo.

Danas nitko nije sam jer je Bog s nama. On nam briše suze samoće, On nam jača snagu, On nas nosi na svojim ramenima kada se izgubimo. Zato ne gubimo nadu, jer Bog je pobijedio svijet!

U svoje ime i u ime cijeloga samostanskog bratstva sv. Roka ovdje u Virovitici svima vama želim miran, blagoslovljen i radostan Božić!

(www.icv.hr, foto: M. Lovrenc)