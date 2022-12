Božićni vikend u Kinu Pitomača donosi animirane filmove “Moja čudovišna obitelj 2” i “The Grinch”, te dramu “Garbura”

Božićni vikend u Kinu Pitomača donosi tri kino projekcije. U petak, 23. prosinca u 18 sati pogledajte animirani film “Moja čudovišna obitelj 2”. U subotu, 24. prosinca s početkom u 15 sati na rasporedu je animirani film “The Grinch”. Isti dan u 18 sati bit će prikazana drama “Garbura”.

Ulaz na prve dvije projekcije je besplatan, a zbog velike zainteresiranosti tiskane su besplatne ulaznice za animirane filmove “Moja čudovišna obitelj 2” i “The Grinch”. Ulaznice možete podići u prostorijama Općine Pitomača i na kiosku Vrabac od utorka, 20. prosinca od 12 sati. Svaka osoba na svoje ime može podići najviše četiri ulaznice.

MOJA ČUDOVIŠNA OBITELJ 2 – SINK (ulaz besplatan)

Izvorno ime: Happy Family 2

Redatelj: Holger Tappe

Žanr: animirani

Trajanje filma: 103 min

Godina: 2021.

Država: Njemačka, Velika Britanija

Sadržaj filma: Godinu dana nakon njihove čudovišne avanture, obitelj Wishbone ponovno živi svojim normalnim, ljudskim životima, koji su ispunjeni svim uobičajenim svađama, stresovima i svakodnevnim ludilom koje obiteljski život nosi. Iznenadni susret s Milom Starr označava početak nove avanture zbog koje svi njihovi normalni problemi nestaju. Kako bi oslobodili Babu Jagu i Renfielda iz kandži Lovca na čudovišta, obitelj Wishbone se ponovno pretvara u vampira, Frankensteinovo čudovište, mumiju i vukodlaka. Zajedno sa svoja tri kućna ljubimca, naša obitelj ponovno proputuje cijeli svijet kako bi spasila svoje prijatelje, stekla nova čudovišna poznanstva i konačno shvatila da Nitko nije savršen – i kako čak i oni s manama mogu pronaći sreću.

THE GRINCH – SINK (ulaz besplatan)

Izvorno ime: The Grinch

Redatelj: Yarrow Cheney, Scott Mosier

Žanr: animirani, komedija, obiteljski

Uloge: Krešimir Mikić, Vanna Senjak, Janko Volarić Popović, Dijana Vidušin, Noa Zelenko, Ervin Baučić, Ksenija Marinković

Trajanje filma: 86 min

Godina: 2018.

Država: SAD

Sadržaj filma: Nakon punih 18 godina, omiljeno zeleno gunđalo vraća se na velike ekrane i to ovog puta u animiranom obliku. Još zeleniji i još mrzovoljniji, odlučan je u namjeri da upropasti Božič u selu Whoville: “Danas ćemo raditi zločeste stvari, *i* radit ćemo ih sa stilom!” Illumination i Universal Pictures predstavljaju The Grinch, novu animiranu obiteljsku komediju temeljenu na obožavanom blagdanskom filmskom klasiku Dr. Seussa. Svima dobro poznato, cinično zeleno gunđalo odlučno je u namjeri da upropasti blagdane u selu Whoville, no, umjesto da on ukrade Božić kao što smjera, velikodušnost i bladganski duh mlade djevojčice preoteti će njegovo srce i možda čak spriječiti njegove zle namjere.

GARBURA

Izvorno ime: Garbura

Redatelj: Josip Žuvan

Žanr: drama

Uloge: Franko Floigl, Mauro Ercegović Gracin, Ljubomir Bandović

Trajanje filma: 113 min

Godina: 2022.

Država: HRV, SRB

Sadržaj filma: Dvanaestogodišnjaci Nikola i Antonio najbolji su prijatelji koji žive u susjednim kućama. Zabavljaju se paljenjem karabita, a svoje eskapade snimaju i objavljuju na Youtubeu, nadajući se milijunskim pregledima. Njihove su obitelji već godinama zavađene i protive se njihovom prijateljstvu. Kada dođe vrijeme blagdana, svađa između obitelji će eskalirati i preliti se u odnos dvojice prijatelja.

(www.icv.hr, ib)