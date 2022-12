Erasmus+ projekti postali su neizostavan dio hrvatskog obrazovnog sustava: Donosimo 10 razloga zašto se prijaviti na Erasmus+

Erasmus+ projekti postali su neizostavan dio hrvatskog obrazovnog sustava. Brojni učenici i studenti stekli su svoja prva međunarodna iskustva upravo kroz program Erasmus+. Sve više ustanova kroz Erasmus+ pruža svojim polaznicima mogućnost da stječu nova znanja i vještine, putuju, upoznaju nove gradove i ljude te tako steknu iskustvo koje će pamtiti cijeli život. Erasmus+ projekti često uključuju i veliki broj učenika i studenata s manje mogućnosti čime im se pružaju iste šanse kao što ih imaju njihovi vršnjaci u Europskoj Uniji. Erasmus je stvarno korisno iskustvo, pruža nove avanture i daje ti mogućnost osobnog usavršavanja na mnogo načina. U svakom slučaju, Erasmus+ vam pomaže da otvorite svoj um novih idejama i pogledima na svijet. Mnogobrojne su koristi koje vam pruža ovaj Program, a u nastavku teksta autor iz vlastitog iskustva navodi samo mali broj njih.

Putujete po cijeloj Europi i stječete prijatelje

Jesu li vam poznate priče iz američkih filmova u kojima maturanti odluče pauzirati školu kako bi putovali Europom? To je zato što američki učenici nemaju Erasmus+. U Europskoj Uniji ovaj program omogućuje svakom učeniku i studentu da ode studirati i živjeti u bilo koju drugu europsku državu, bez pauziranja obrazovanja. Najvažnija stvar tijekom Erasmusa su ljudi, mjesta i gradovi koje ćete upoznati i voljeti. Čak i ako ne razvijete srdačne odnose s domaćim ljudima, zajamčeno ćete naći prijatelje među ostalim sudionicima Erasmus projekata iz drugih država s istim ciljevima i namjerama kao i vi.

Usvajate nova znanja i vještine

Erasmus+ je zapravo učenje. Gdje god putovali, što god radili, bilo tečaj, škola ili praksa, uvijek usvajate nove informacije i stječete nova znanja i vještine. Učenici i studenti koji su unaprijedili svoja znanja i vještina putem Erasmus+ programa obično imaju više samopouzdanja. Možemo puno naučiti iz Erasmus iskustva, a mobilnosti u nove gradove i države ne donose samo formalna znanja, informacije i vještine. Naprotiv, Erasmus+ često bude izvor inspiracije za budućnost, baš kao i ljudi i mjesta koje upoznajemo tijekom mobilnosti.

Vaše razumijevanje jezika će se poboljšati

Netko tko radi, uči i živi na stranom jeziku tijekom školske godine neizbježno će primijetiti razliku. Jezik unutar Erasmusa neizbježno će biti engleski, ali neizbježno ćete naučiti i osnove jezika zemlje u koju putujete. Tako biste tijekom svog boravka u Španjolskoj mogli poboljšati svoje znanje i engleskog i španjolskog – dva jezika odjednom!

Dobivate bolju priliku za zaposlenje

Do sada je sve bilo lako i obitelj vam je pomogla u svim važnim stvarima? To je sjajno, ali u nekom trenutku u životu svakog učenika dođe vrijeme da se stvari uzmu u svoje ruke. U inozemstvu ćete morati sami ustati, spremiti se, planirati put do radnog mjesta, baviti se novim poslovima i prilagoditi se potpuno drugačijem konceptu rada i učenja. To će vam pomoći da postanete samostalniji i samopouzdaniji. I da, naučit ćete i sami oprati svoje rublje.

Učite se prilagođavati drugim kulturama

Možda će vam biti čudno na autobusnoj stanici u Dublinu ili Sevilli mahati rukama vozaču autobusa da se zaustavi, jer ako ne mašete, autobus ne staje. Međutim, uskoro ćete naučiti da je to dio svakodnevnog života tamo. Prilagodljivost je važna vještina koja će vam koristiti u kasnijem životu i radu: oni koji dobro reagiraju na nepoznate situacije i spontani su bolje će se kasnije snalaziti u novim životnim izazovima i radnim pozicijama.

Naučit ćete tražiti pomoć

Dok ste u inozemstvu, suočit ćete se sa situacijama s kojima se ne možete nositi sami. I to je dobra stvar, jer ćete morati tražiti pomoć i prihvatiti je. I što je još važnije, naučit ćete da to nije povezano sa slabošću ili nesposobnošću, jer u određenim životnim situacijama svatko treba pomoć. Komunicirajte i pitajte sve što vas zanima, iznenadit ćete se koliko su ljudi spremni pomoći.

Europska Unija financira vašu mobilnost

Svatko tko prima novac iz Erasmus programa, u principu može otići u inozemstvo bez ikakvih vlastitih sredstava. To je pravi luksuz za vaše učenje i obrazovanje. Europska Unija putem Erasmus programa plaća vašu pripremu, putovanje, smještaj, hranu, autobusnu kartu, tečajeve, pa čak dobivate i džeparac.

Obrazovanje i praksa u inozemstvu se razlikuju od onih u Hrvatskoj

Je li oprema na vašoj praksi potpuno zastarjela i znate li da su praktikumi u Njemačkoj ili Italiji puno moderniji? To je ujedno i dobar izgovor za putovanje u inozemstvo, jer u programu Erasmus možete ići na praksu u najmodernije Europske tvrtke i raditi s najsuvremenijom opremom i tehnologijom.

Izlaziš iz svoje male sredine

Ponekad morate gledati svoju okolinu izdaleka kako biste je naučili više cijeniti. S druge strane, promjena životne sredine jako pomaže ako se u svojoj okolini osjećate stisnuto ili vam je dosadno. U inozemstvu ste puno mirniji prema novim stvarima i puno spremniji prihvatiti ih nego kod kuće. Život u novom okruženju izazov je sam po sebi, zato ga je najbolje iskoristiti u potpunosti.

Erasmus+ obogaćuje živote i širi vidike

Nekoliko tjedana ili mjeseci u inozemstvu savršen je način da obogatite svoje profesionalno iskustvo lijepim dodatkom svom životopisu. Erasmus+ program postoji već 35 godina, a mnogi Europljani uz slobodu kretanja i mir među državama članicama, smatraju ovaj program jednim od tri najvažnija postignuća Europske unije. Međunarodno iskustvo mnogim učenicima i studentima je pomoglo da kasnije postanu samostalniji, otvoreniji, organiziraniji i samopouzdaniji. Program Erasmus+ mnogima je bio „vjetar u leđa” za brojne životne izazove, a ponajviše za pronalazak posla i nastavak obrazovanja. Našem europskom društvu potrebno je jako puno školovanih, samosvjesnih mladih ljudi otvorenog uma, koji su motivirani i puni novih ideja. Erasmus+ zaista stvara takve ljude.

(vpz.hr, J. Ivoš, Erasmus+ ambasador, foto: J. Ivoš)