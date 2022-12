Hrvatska nakon nevjerojatnog raspleta saznala protivnika u osmini finala, izbjegli smo Španjolsku!

Nogometaši Japana svladali su Španjolsku 2-1 (0-1) u susretu trećeg kola skupine E Svjetskog prvenstva čime su se te dvije reprezentacije plasirale u osminu finala.

Japan je osvojio prvo mjesto u skupini te će u osmini finala igrati protiv Hrvatske. Ta se utakmica igra u ponedjeljak, 5. prosinca u 16 sati. Španjolska je, pak, na kraju druga i u osmini finala suparnik joj je Maroko. Španjolska je osvojila četiri boda kao i Njemačka, no Španjolci su prošli dalje zbog bolje razlike pogodaka – prenosi Večernji list

Španjolska je nakon bolje igre u prvom dijelu povela već u 11. minuti golom Alvare Morate. No, početkom drugog dijela Japanci su sve okrenuli te su pobijedili golovima Doana u 48. i Tanake u 51. minuti.

Hrabro i rastrčano utakmicu su otvorili japanski nogometaši odmah podsjetivši na sjajno drugo poluvrijeme koje su ranije na turniru odradili protiv Njemačke. Prvu veću priliku imali su Japanci, ali je tada, u 8. minuti, Ito pucao pored vrata.

No, vrlo brzo nakon toga Španjolska je povela. Azpilicueta je ubacio, a pored većinom omalenih Japanaca visoko je poletio Morata i u 12. minuti zabio glavom za vodstvo Španjolske.

Nakon pogotka uslijedilo je dugo razdoblje u kojem su španjolski igrači razvili svoju igru s “vječnim” posjedom lopte. Smirili su Španjolci suparnika sa skoro 80 posto posjeda tijekom prvog dijela. U takvoj igri ponekad se i otvorila rupa u japanskoj obrani, ali prilike za 2-0 nisu iskoristili Morata i Olmo.

U prvom poluvremenu Japan je bio nemoćan. Teško je dolazio do lopte, a još teže do suparničkih vrata, no nije se dugo čekalo u nastavku da na travnjaku nastane prava ludnica, a sve su izrežirali japanski nogometaši.

Najveći španjolski problem na ovom turniru je poigravanje vratara Unai Simona i obrane, a upravo se nakon toga dogodilo izjednačenje u 48. minuti. Japanci su ukrali loptu i Doan je s vrha šesnaesterca pucao, a nakon loše intervencije Unai Simona lopta se zakoprcala u španjolskoj mreži.

Samo tri minute kasnije Japan je vodio i to nakon provjere VAR tehnologije. Činilo se da je lopta u toj akciji izašla izvan okvira igrališta, no sve je na kraju završilo pogotkom Tanake za 2-1 čime su Japanci potpuno kopirali sve ono što su napravili protiv Njemačke kada su također 0-1 pretvorili u 2-1.

Dva brza pogotka definitivno su uzdrmala dotad vrlo mirnu Španjolsku koja je opet uplovila u period igre s posjedom, ali rastrčaniji Japanci su se vrlo kvalitetno branili. Štitio je Japan sve prilaze svojim vratima pa Španjolska nije mogla stvoriti pravu šansu pred suparničkim vratima.

Vrijeme je prolazilo bez prave šanse Španjolaca koji su pravi pritisak napravili tek u samoj završnici. Dvije najbolje šanse imali su Asensio u 89. i Olmo u 90. minuti, ali oba puta je obranio japanski vratar Gonda te je sve okončano velikim japanskim slavljem od 2-1.

