Hrvatski dragovoljci iz Slatine, Bakića, Gornjeg Miholjca i Sladojevaca ukrajinskim izbjeglicama smještenim na Višnjici uručili vrijednu financijsku donaciju i prigodne poklone

Danas (petak) su predstavnici Gradske organizacije Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Slatina, predsjednik TO UHDDR Bakić Ivica Pavin, predsjednik TO UHDDR Gornji Miholjac Željko Kolinger, predsjednik TO UHDDR Sladojevci Petar Derdić i član Vladimir Kočiš, predvođeni predsjednikom GO UHDDR Slatina Dragutinom Radočejem, posjetili skupinu ukrajinskih izbjeglica na Pustari Višnjica gdje su smješteni.

Povod njihovog posjeta bio je uručenje vrijedne financijske donacije koja je prikupljena od članova udruge te mještana Bakića, Sladojevaca, Gornjeg Miholjca i Slatine. Do prikupljana financijskih sredstava za pomoć izbjeglima od strahota rata u Ukrajini došlo je dogovorom članova udruge uoči prošlog Uskrsa kada su ih na Višnjici posjetili i darovali prigodne poklone.

Iako je prvodobna ideja bila za prikupljena sredstva kupiti potrepštine, poput sanitetskog materijala, lijekova, hrane, dječjih potrepština i slično, te ista odvesti na samu granicu s Ukrajinom i tamo proslijediti nadležnim osobama, do toga nije došlo zbog opsežnog postupka odlaska u ratom zahvaćenu zemlju.

Pošto je prvodobna ideja bila teško izvediva, predsjednici i članovi GO UHDDR Slatina te temeljnih ogranaka Bakić, Gornji Miholjac i Sladojevci održali su sastanak na kojemu su dogovorili da se financijska sredstva uruče direktno izbjeglicama na Višnjici, ali tako da u cijelu priču uključi i slatinski Crveni križ pošto njihov ravnatelj Vladimir Jelenčić već ima iskustva s takvim i sličnim akcijama, kao i zbog transparentnosti i legitimnosti postupka.

Svakoj od jedanaest izbjeglih osoba, koliko ih je trenutno smješteno na Višnjici, uručena je kuverta sa 1000 kuna, a djeci prigodni pokloni za nadolazeće blagdane. Za primljeni novac svaka se osoba morala potpisati kod svog imena, a sve je potpisom i štambiljem ovjerio ravnatelj CK Slatina Vladimir Jelenčić.

Kako se Pustara Višnjica nalazi na području općine Sopje, ovom hvale vrijednom uručenju nazočio je i načelnik Općine Sopje Berislav Androš koji je tom prigodom pohvalio humanu gestu hrvatskih dragovoljaca.

