Kino Pitomača ovoga tjedna donosi vam čak pet kino projekcija: Evo što vas očekuje

Ovoga tjedna Kino Pitomača donosi čak pet kino projekcija. Tako već danas (utorak) 27. prosinca možete besplatno pogledati animirani film „Encanto: Naš čarobni svijet“ sinkroniziran na hrvatski jezik s početkom u 18 sati. Sutra, 28. prosinca s početkom u 18 sati na redu je još jedna besplatna projekcija animiranog filma “Sonic 2: Super jež” sinkroniziranog na hrvatski jezik. U četvrtak, 29. prosinca, na rasporedu je igrano-animirani film s početkom u 18 sati „Lil, Lil Krokodil“ također sinkroniziran na hrvatski jezik. Još jedna besplatna projekcija animiranog filma očekuje vas u petak, 30. prosinca s početkom u 17.30 sati, kada možete pogledati „Medo sa sjevera 4: Obiteljsko putovanje“. Dok u 20 sati možete pogledati romantičku komediju „Vjenčanje za umrijeti“.

ENCANTO: NAŠ ČAROBNI SVIJET – SINK

Izvorno ime: Encanto

Redatelj: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Žanr: animirani

Godina: 2021.

Država: SAD

Sadržaj filma: Animirana priča o neobičnoj obitelji Madrigal, koja živi skrivena u magičnoj kući u planinama Kolumbije, u divnom i šarmantnom mjestu zvanom Encanto. Magija Encanta blagoslovila je svako dijete u obitelji jedinstvenim darom, od super snage do moći iscjeljenja, osim Mirabel. Ali kada otkrije da je magija koja okružuje Encanto u opasnosti, Mirabel shvati da bi ona, jedina „normalna“ Madrigal, mogla biti posljednja nada svoje izuzetne obitelji. Iako se obitelj Madrigal možda razlikuje od vaše, s njima ćete se osjećati baš kao kod kuće.

SONIC 2: SUPER JEŽ – SINK

Izvorno ime: Sonic the Hedgehog 2

Redatelj: Jeff Fowler

Žanr: avantura, obiteljski

Uloge: Luka Bulović, Ivan Đuričić, Ivan Šarić, Domagoj Janković, Amanda Prenkaj

Trajanje filma: 122 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Nakon što se smjestio u Green Hills, Sonic je odlučan pokazati svima da ima sve kvalitete pravog junaka. Njegov test počinje u trenutku kada se vrati Dr. Robotnik, ovoga puta s novim partnerom – Knucklesom, u potrazi za smaragdom koji ima moć stvoriti i uništiti civilizacije. Sonic će se udružiti s Tailsom pa će njih dvojica krenuti u avanturu tijekom koje moraju pronaći smaragd prije nego što padne u krive ruke.

LIL, LIL, KROKODIL – SINK

Izvorno ime: Lyle, Lyle, Crocodile

Redatelj: Will Speck, Josh Gordon

Žanr: avantura, animirani, komedija

Uloge: Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman (Alternativni glumci: Franko Mašković, Darin Pavišić, Goran Malus, Marko Makovičić, Vanda Winter)

Trajanje filma: 106 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: Kada se obitelj Primm (Constance Wu, Scoot McNairy, Winslow Fegley) preseli u New York, njihov sin Josh bori se sa prilagodbom novoj školi i novim prijateljima. Sve se to promijeni kada otkrije Lila – raspjevanog krokodila (Shawn Mendes) koji obožava kupke, kavijar i odličnu glazbu, kako živi u potkrovlju njegovog novog doma. Njih dvoje postaju najbolji prijatelji, no kada Lilov opstanak postane ugrožen zbog zlog susjeda gospodina Grumpsa, obitelj Primm morat će se udružiti s Lilovim karizmatičnim vlasnikom Hectorom P. Valentijem kako bi pokazali svijetu da obitelj dolazi iz najneočekivanijih mjesta i da nema ništa čudnoga sa velikim raspjevanim krokodilom sa još većom osobnošću.

MEDO SA SJEVERA 4: OBITELJSKO PUTOVANJE

Izvorno ime: Norm of the North: Family Vacation

Redatelj: Anthony Bell

Žanr: animirani

Uloge: Saša Buneta, Janko Rakoš, Sanja Hrenar, Hrvoje Klobučar, Marko Ožbolt

Trajanje filma: 89 min

Godina: 2020

Država: SAD

Sadržaj filma: Omiljeni medo Norm i njegovi prijatelji u još jednoj zimskoj avanturi. Ono što je trebalo biti opuštajuće porodično putovanje pretvara se u važnu misiju. Preopterećen kraljevskim dužnostima, Norm se bori kako bi dovoljno svojeg vremena odvojio za kraljevstvo, ali i svoju porodicu. Kad mu u gluho doba noći misteriozno ukradu krunu, Norm mora krenuti na epsko putovanje, prerušeno u porodični odmor, kako bi ušao u trag lopovu, pronašao svoju krunu i usput naučio vrijednu lekciju da ništa nije nemoguće kada uz sebe imaš porodicu koja je uvijek spremna pomoći.

VJENČANJE ZA UMRIJETI

Izvorno ime: Shotgun Wedding

Redatelj: Jason Moore

Žanr: romantična komedija

Uloge: Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, D’Arcy Carden

Trajanje filma: 100 min

Godina: 2022

Država: SAD

Sadržaj filma: “Dok nas smrt ne rastavi” poprima potpuno novo značenje u ovoj urnebesnoj avanturi punoj adrenalina. Darcy (Jennifer Lopez) i Tom (Josh Duhamel) okupljaju svoje ljupke, ali vrlo tvrdoglave obitelji za vjenčanje na udaljenoj destinaciji. Odnosi među njima nisu baš sjajni. I ako to nije bila dovoljna prijetnja slavlju, iznenada se svi zajedno nađu u životnoj opasnosti kada je cijela ekipa s vjenčanja uzeta za taoce. Darcy i Tom moraju spasiti svoje voljene – ako se prije toga međusobno ne poubijaju…

