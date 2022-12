Našički vijećnici usvojili proračun za 2023. godinu u visini od 17,9 milijuna eura

U gradskoj vijećnici Grada Našica u ponedjeljak je održana 11. i ujedno posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća kojom je predsjedao predsjednik Vijeća Krešimir Žagar.

Na sjednici su nazočili i gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba, saborski zastupnik i zamjenik gradonačelnika Hrvoje Šimić, pročelnici i predstavnici gradskih poduzeća.

Većinom glasova svih vijećnika prihvaćen je proračun za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu. Proračun vrijedan 17.943.000 eura predstavili su gradonačelnik Krešimir Kašuba i pročelnik za financije i proračun Franjo Vladika, a on uključuje nastavak započetih projekata rekonstrukcije dvoraca Pejačević, Velikog i Malog, Centar industrijske zone, projekt Aglomeracije, izgradnju jaslica na Urbariji, POS-ove stanove, ali kako je istaknuto i brojne socijalne mjere, poput uskrsnica, jednokratne pomoći, stipendija, potpore poduzetnicima, sufinanciranja troška dječjeg vrtića i drugo…

– Najvažniji i temeljni akt 11. sjednice svakako je proračun za 2023. godinu, koji je razvojni i socijalan. Važno je istaknuti da su u Našicama povijesna ulaganja, kada govorimo investicijski. U proteklih nekoliko godina u naš je grad uloženo pola milijarde kuna, razni projekti, koji se dijelom završavaju, dijelom su u jeku, dok se novi otvaraju. Važno je bilo naglasiti da su prioritetne stvari ovog proračuna započeti projekti koji se dovršavaju, no valja istaknuti i dva dovršena sa uporabnom dozvolom Trg dr. Franje Tuđmana i Društveni dom Stjepan Pintarić u Velimirovcu. Započinjemo i nove projekte, a to su investicije koje smo potpisali u 2022. godini, POS-ovi stanovi čija izgradnja počinje u 2023. godini, kao i Centar industrijske zone vrijednosti 11 milijuna kuna koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i Osječko-baranjske županije. Započet će se i projekt vrtića sa jaslicama na Urbariji za koji smo dobili stopostotno financiranje u iznosu od 8 milijuna kuna, a ovoj vijesti treba dodati i 8 posto više djece u prethodnoj pedagoškoj godini što ulijeva jedan optimizam. Krećemo i u optimizaciju javne rasvjete sa uštedom od preko 60 posto te najveći projekt Aglomeracije kojim se svrstavamo u sam državni vrh jer ćemo u 99 posto domaćinstava imati tekuću vodu, što je temelj kvalitete života. Proporcionalno smo ulagali i u prigradska naselja, a isto nastavljamo i u novom proračunskom razdoblju – rekao je gradonačelnik Krešimir Kašuba i zahvalio Vladi RH na mjerama zbog kojih građani nisu osjetili posljedice krize, no i sam je Grad donio mjeru pod nazivom energetski dodatak koju će po potrebi koristiti.

Budući da je ovo bila posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Našica na kraju se svim okupljenima obratio gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba te poželio blagoslovljene blagdane i sretnu i uspješnu novu godinu. Čestitkama se pridružio i predsjednik Gradskog vijeća Krešimir Žagar.

