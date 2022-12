Obilježena 80. obljetnica pogibije hrvatskih branitelja iz Drugog svjetskog rata koji su branili Orahovicu

Udruga Hrvatski domobran Orahovica skromno je, ali časno i ponosno, obilježila 80. obljetnicu pogibije hrvatskih branitelja iz Drugog svjetskog rata koji su branili Orahovicu.

Članovi udruge položili su lampione kod spomen križa svim poginulim hrvatskim braniteljima kroz povijest, na orahovačkom gradskom groblju, a u orahovačkoj župnoj crkvi služena je i Misa za sve žrtve na kojoj su istaknuta i njihova imena.

-Orahovica je 1942. godine nekoliko puta napadana od strane partizana, no bez većeg učinka, ali s mnogim vojnim i civilnim žrtvama. Ipak, 20. prosinca 1942. godine partizani su pokrenuli akciju čišćenja u Duzluku i Donjoj Pištani i likvidirali tamošnje lokalne predstavnike hrvatske vlasti i zatvorili navedeni prostor. Istog tog dana izvršen je i napad na Orahovicu, koji je prema izvješću štaba 12. Slavonske brigade NOP-a, izvršila ta brigada u 2 sata u noći, a upad u samo mjesto izvršili su 3. i 4. udarni bataljoni, dok su 1. i 2. bili u zasjedama prema Humljanima, Čačincima, Zdencima i Feričancima. Napadi su dolazili s svih strana, a borbe su trajale sve do 16 sati do kada su partizani uspjeli ući u samo mjesto Orahovicu kada su branitelji Orahovice bili potpuno opkoljeni, ali su uspjeli izvršiti izvlačenje probojem obruča prema Novoj Jošavi i Feričancima. U isto vrijeme iz pravca Humljana preko Bukvika i Donje Pištane opkoljenim orahovačkim braniteljima pristiže pomoć od 35 pripadnika ustaške vojnice koji razbijaju dio opsade te omogućavaju povlačenje dijela vojnice i domobranstva koji potom koritom rijeke uz željezničku prugu izlaze iz partizanskog obruča i povlače se prema Čačincima i to pored Hornungove ciglane starim putem preko tzv. klanca i klančine. Ta grupa u klancu nailazi na zasjedu 1. Bataljuna NOP brigade i jedan dio prihvaća borbu, dok se drugi dio s ranjenicima povlači do Čačinaca. U borbi tada pogibaju četvorica orahovačkih branitelja, a četvorica su zarobljena te odvedena u Kokočak i Drenovac gdje su pogubljena. U okruženju je ostalo 86 branitelja domobrana koji su zarobljeni, a 10 ih je odmah streljano – rekao je u ime organizatora orahovački kroničar Miroslav Gazda.

Miroslav Gazda potom se prisjetio i imena poginulih.

-U ovom napadu i nakon njega poginuli su likvidirani Ivan Aleksić, Stjepan Belajdić, Nikola Biškupić, Ivan i Vlado Bošnjaković, Josip Gorše, Ivan Kenig, Mijo Kertis, Ivan Kruljac, Anto Mikić, Mihael Molnar, Karlo Petričević, Matija Rauher, Franjo Stibl, Ivica Šifković, Ilija Tankosić, Paško Vulić, Dragan Žagar, Mato Mandić, Đuro Šimić, Franjo Fišinger, Ivan Kordi, Ante Tankosić, Drago Posavec, Slavko Erdeljac i Mato Malović. Treba reći da su partizani ulaskom u Orahovicu opljačkali i uništili sve što se moglo, a na kraju i srušili židovsku sinagogu u Orahovici – zaključio je Gazda.

