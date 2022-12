Orahovačke osmašice Ivna i Petra pokazale veliku kreativnost s odličnim znanjem na festivalu znanosti u Somboru

Osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić iz Orahovice vrvi iznimno pametnim i sposobnim učenicima čija kreativnost i znanje dolaze do izražaja na svakom susretu ili natjecanju. Ovog puta odličan dojam ostavile su dvije osmašice, Ivna Maričić i Petra Erceg koje su sudjelovale na 12. Fizi-Bizi Festu, festivalu znanosti koji je održan u Gimnaziji “Veljko Petrović” u Somboru.

U Sombor su orahovačke učenice išle u suradnji s učenicima I. Osječke gimnazije i pod organizacijskom ‘palicom’ profesorice Snježane Novaković, uz pratnju pedagoginje Vlaste Knežević, domaćica festivala Eme Stojković i Sanje Balać te suradnika i volontera.

Mentorica učenicama, učiteljica fizike Nevija Brstilo, pojašnjava o kakvom je susretu riječ.

-Riječ je o festivalu znanosti koji se održava u Somboru i to je međunarodni znanstveno-popularni događaj koji već dvanaest godina promovira znanost među djecom i mladima te njihovo bavljenje znanosti, a paralelno je mjesto okupljanja talentirane djece i mladih, kao i stručnjaka koji se aktivno bave znanošću. Ove godine festival je bio pod motom “Energija treba svima, u prirodi je uvijek ima” i posebno sam sretna što su naše dvije učenice Ivna Maričić i Petra Erceg ostavile odličan dojam te imale priliku predstavljati našu školu radeći uz osječke gimnazijalce Marinu Petanjak, Leona Ivkića, Filipa Pešića, Rutu Mariu Velešanov, Bornu Ocvirka, Niku Sajtera, Dunju Ljubojević, Aleksandara Vranića, Lejlu Jerab, Petru Žlender, Ivu Spajić i Stjepana Lekića – rekla je N. Brstilo.

Ivna i Petra su bile prepune dojmova po povratku.

-Imali smo dvije radionice, a prva od njih je bila izrada vjetrenjače koju smo radili od papira i štapića za ražnjiće, dok je druga bila izrada stetroskopa koje smo radili od starih CD-ova, papira i tuljaka od ubrusa. Najvažnije je da ovo nije bilo natjecanje nego susreti i težnja da se nauči nešto novo i sve što smo napravili smo pokazivali i mlađim i starijim učenicima od sebe – započela je Petra.

Ivna kaže kako je predivan osjećaj bio raditi sa starijima od sebe.

-Budući da smo radili s osječkim gimnazijalcima, to je bilo nešto posebno za nas, a uz sve, upoznali smo jako puno novih ljudi i puno toga novoga naučili. Bilo mi je jako drago što su nam prilazili ljudi koji su bili iznimno zainteresirani za to što radimo pa smo im sa zadovoljstvom sve objašnjavali. Na primjer, kada smo pokazali našu vjetrenjaču, jedan od posjetitelja nam je dao savjete kako i koliko bi ju trebali koristiti posebno danas kada ostajemo bez raznih izvora energije poput nafte. Ovo je za mene bilo jedno sjajno iskustvo koje me puno naučilo – rekla je Ivna.

Iskoristila je prigodu, te istaknula i ljepotu Sombora kao grada.

-Imali smo određene stanke u radu pa smo to iskoristili za turistički obilazak Sombora koji je doista predivan grad. I u te posjete smo išli zajedno s osječkim gimnazijalcima i mi kao osnovnškolke smo na taj način vidjele kako se oni ponašaju, kako gledaju na svijet i to nam je zapravo jedan određen putokaz za nastavak školovanja – zaključila je Ivna.

Učiteljica Brstilo naglasila je kako je ovo bila prigoda da učenice pokažu svoje znanje, ali i interes za znanost te najavila nove aktivnosti u ovom smjeru i to ponovno u suradnji s osječkom I. Gimnazijom.

-Dakle ovo su bili susreti na kojima su učenici imali mogućnost pokazati svoj interes za znanost i po tome su zapravo izabrane učenice za ovaj susret. Naime, Ivna i Petra su već prije godinu dana, u sedmom razredu, pokazale interes za fiziku i znanost, općenito i uz njihovu uspješnost pri vrednovanju znanja, pokazale su kako ih ovo područje zanima i svojim radom opravdale sudjelovanje. Njihova je želja nakon osnovne upisati farmaceutsku srednju školu i zato sam im htjela dati prigodu da osim ovoga što su radile, na toj smotri vide i druge pokuse i rezultate drugih radionica te da ovim putem zakorače u taj prelijepi znanstveni krug i steknu iskustva koja će im jako dobru doći dalje u životu. U nastavku ove priče mogu najaviti daljnje aktivnosti i to već u siječnju kada nam je plan u našoj školi ugostiti profesoricu Snježanu i gimnazijalce I. Osječke gimnazije na zajedničkim radionicama – zaključila je Brstilo.

