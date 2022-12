Pripremite topliju odjeću i obuću, pred nama je kratkotrajan “ugriz” zime

Pred nama je osjetnija promjena vremena. Osim viših predjela Virovitičko-podravske županije snježne pahuljice izgledne su i u nižim predjelima. Snježni pokrivač u višim predjelima županije bit će dovoljan za ljubitelje zimskih radosti i bit će od 10 do 30 cm. U nižim predjelima ne očekuje se dugotrajno zadržavanje snježnog pokrivača zbog relativno tople podloge (tla), ali i natopljenog tla oborinama koje očekujemo prije prelaska kiše u susnježicu i snijeg. Ipak postoji nada za tanji snježni pokrivač i u nekim nižim područjima Virovitičko-Podravske županije 1-5 cm.

Do kraja tjedna očekujemo novih 20-40 mm oborina. Inače prosjek tijekom prosinca na području Virovitice je 69,8 mm oborine. Vjetar će s južnih smjerova tijekom subote naglo okretati na sjeverne, uz osjetniji pad temperature zraka. Jutarnje temperature zraka do kraja tjedna očekujemo od -5°C do 3°C. Najviše dnevne od 2°C do 11°C ili koji stupanj više tijekom petka. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. A zbog niskih jutarnjih ali i večernjih temperatura zraka moguća je i poledica.

U tjednu pred nama očekujemo tmurno i sivo vrijeme, uz povremene oborine. U nizinama susnježicu i snijeg. U višim predjelima snijeg. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -5°C do 0°C. Najviše dnevne od 1°C do 3°C ili koji stupanj toplije. U gorju hladnije. Vjetar slab do umjeren, pretežno sjeverni i istočni smjerova. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu maglu ili sumaglicu. A zbog niskih jutarnjih, ali i večernjih temperatura zraka moguća je i poledica. (www.icv.hr, kp)