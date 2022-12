Privodi se kraju obnova dijela Čvrsničke ulice: Vrijednost radova je 3,7 milijuna kuna

Radovi na rekonstrukciji i izgradnji vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje u Čvrsničkoj ulici u punome su jeku i trebali bi, zajedno s radovima na obnovi kolnika i nogostupa, završiti tijekom idućega tjedna.

Radove su obišli zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i član Uprave Vodovoda Osijek Marko Eljuga.

– Ulica se rekonstruira u potpunosti, od kuće do kuće, u punoj širini, i kolnik i pješačka staza. Vrijednost radova je 3,7 milijuna kuna. Ukupna duljina zahvata je oko 300 metara, sredstva su Vodovoda Osijek uz 1,1 milijun kuna sufinanciranja Hrvatskih voda – izvijestio je Vulin.

– Spomenuo bih još jedno gradilište, novu cestu na području Retfale, u dijelu Svilajske ulice gdje je poduzetnička zona s više od 200 zaposlenih. To je nešto što su tražili dugi niz godina i gdje nije bila riješena odvodnja, a sada je kroz zajednički projekt Vodovoda i Grada riješen i sustav vodoopskrbe i sustav odvodnje, a bit će sređena i prometnica. Vrijednost tih radova je oko 2 milijuna kuna ukupno, čime dobivamo još jedan kvalitetan sadržaj, pogotovo jer se nalazi u gospodarskoj zoni koja će sada će imati svu potrebnu infrastrukturu da se može razvijati – dodao je Vulin i zahvalio građanima na strpljenju i razumijevanju prilikom izvođenja radova.

Član Uprave Vodovoda Osijek Marko Eljuga potvrdio je kako su radovi u završnoj fazi te da su također obuhvatili izgradnju novih priključaka za vodoopskrbu i odvodnju za svih 35 kuća u ulici.

– Konkretno, cijevi koje su bile od lijevanog željeza zamijenjene su PEHD materijalima, a kada govorimo o odvodnji, cijevi koje su bile betonske zamijenjene su novima od GRP materijala. Postavili smo i nova, digitalna brojila za kućanstva – kazao je Eljuga i napomenuo da je dio Kalničke do Psunjske ulice spreman za asfaltiranje te da bi radovi trebali završiti tijekom idućeg tjedna, dopuste li vremenske prilike.

– Drugi dio, od Psunjske do Sljemenske ulice će biti završen u prvom mjesecu 2023. No, stanovnici Retfale mogu očekivati i novu investiciju koja će trajati od 2023. do 2025. godine, a odnosi se na kompletnu rekonstrukciju Sljemenske, Kolodvorske i Kapelske. To je projekt gdje smo sredstva osigurali iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pored toga planiramo raditi i Ulicu Bele Bartoka u Retfali, koja će također dobiti kompletnu rekonstrukciju vodoopskrbne mreže i sustava odvodnje te kolnika i nogostupa – dodao je Eljuga.

