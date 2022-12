Puhački orkestar DVD-a Orahovica održao Božićni koncert u prepunoj kutjevačkoj crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije

Puhački orkestar Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orahovica, pod dirigentskom palicom kapelnika Zorana Vlajnića, održao je odličan koncert u prepunoj Crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije u Kutjevu.

Kutjevčani su bili oduševljeni božićnim notama i zvucima na puhačkim instrumentima i ova je suradnja već sada postala veliko prijateljstvo.

– Dugi niz godina smo održavali svoj Božićni koncert u orahovačkoj župnoj crkvi, no kako ta suradnja nije nastavljena, stupili smo u kontakt sa župnom crkvom u Kutjevu i velečasnim Ivanom Štivičićem i već nakon prvog našeg razgovora dogovoren je koncert. Mi ovakav Božićni koncert najviše volimo održavati u crkvi i zato se od srca zahvaljujem velečasnom Štivičiću što nas je prihvatio i dosita smo se odlično osjećali, publika nas je cijeli koncert pratila pljeskom i to je za nas bilo nešto nezaboravno. Hvala svim i zasigurno se vidimo i iduće godine – rekao je kapelnik orahovačkog Puhačkog orkestra Zoran Vlajnić te prenio i riječi kutjevačkog župnika Ivana Štivičića kako je i on oduševljen ovim koncertom i da je orkestra iz Orahovice uvijek dobrodošao u kutjevačku crkvu.

(www.icv.hr, vg)