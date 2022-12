Tvrtka Agroland prezentacijom novog brenda Historica vina, u pravoj navijačkoj atmosferi zaokružila uspješnu poslovnu 2022. godinu

Jedna od najuspješnijih tvrtki na području Virovitičko-podravske županije, tvrtka Agroland iz Suhopolja, u petak, 9. prosinca u dvorcu Janković, u pravoj navijačkoj atmosferi predstavila je novi brend svojih vina pod nazivom Historica.

Susret Hrvatske i Brazila u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Katru i u konačnici neočekivana i velika pobjeda ‘Vatrenih’ bio je odlična uvertira u prigodnu svečanost kojoj su, uz brojne poslovne partnere tvrtke Agroland, nazočili virovitičko-podravski župan Igor Andrović, virovitički gradonačelnik Ivica Kirin, predsjednik Županijske skupštine VPŽ Dinko Begović, načelnik općine Sopje Berislav Androš i načelnik općine Suhopolje Goran Doležal.

Sve nazočne na samom je početku pozdravio ‘domaćin’, predsjednik uprave tvrtke Agroland Nikola Gomerčić.

-Koji nezaboravan dan… Teško je suspregnuti emocije i održati koncentraciju svima koji su zajedno s djelatnicima Agrolanda uživali u povijesnom uspjehu hrvatske reprezentacije. I zato mislim da je ovaj domjenak najbolje započeti uz “Neka pati koga smeta, Hrvatska je prvak svijeta” – rekao je Gomerčić, a Tamburaški sastav Fijaker ionako već odličnu atmosferu dodatno je ‘zapalio’ velikim navijačkom hitom popularnih Baruna.

-Lijepo je biti ovdje uz prijatelje društva Agroland, koji će pamtiti povijesnu pobjedu nad Brazilom jer su taj dan proveli u prekrasnom ambijentu dvorca Janković u Suhopolju i uz Agroland koji voli okupljati i spajati partnere i prijatelje iz cijele Hravske, ali i šire – nastavio je Gomerčić.

Uputio je potom čestitke svim djelatnicima tvrtke i svima onima koji su uz Agroland sudjelovali u još jednoj izazovnoj i neizvjesnoj, ali uspješnoj godini.

-U svoje ime i u ime svog partnera Emila Guščića želim čestitati i zahvaliti svojim djelatnicima na još jednoj izazovnoj i neizvjesnoj poslovnoj godini koja je pri kraju, ali koju uspijevamo privesti na zadovoljavajući način. Naši djelatnici su naša najveća vrijednost i oni su razlog uspješnog rasta i poslovanja Agrolanda. Želim istaknuti i sve naše poslovne partnere koji su odlučili odvojiti dan i biti uz Agroland, iako je danas povijesni dan za Hrvatsku, jer oni ipak žele zajedno provesti vrijeme sa svojim prijateljima iz Agrolanda, tako da mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti sve naše kupce, dobavljače, prijevoznike, bankare, osiguravajuće kuće, revizore, konzultante i kontrolne kuće, a najviše od svega naše najveće kooperante zbog kojih i želimo postati što bolji i uspješniji, a razlog tome je kako bismo pružili najbolju moguću uslugu. Isto tako želim pozdraviti i istaknuti besprijekornu suradnju i podršku lokalne uprave i samouprave, prvenstveno naglasivši odličnu suradnju s Virovitičko-podravskom županijom i svojim prijateljima, županom Igorom Androvićem i dožupanom Marijom Klementom. Isto tako želim zahvaliti na suradnji i podršci također svom prijatelju, gradonačelniku Virovitice Ivici Kirinu, te načelnicima iz mjesta gdje Agroalnd posluje, a to je novi načelnik kojemu ujedno čestitam i na nedavno osvojenim izborima u Suhopolju, Goranu Doležalu, kao i načelniku općine Sopje Berislavu Androšu na odličnoj suradnji, a isto tako zahvaljujem na suradnji i ostalim načelnicima na čijem području Agroland posluje – uputio je čestitke Gomerčić.

Agroland je od preuzimanja novih vlasnika, objedinio tri nekadašnje tvrtke koje su se bavile ugovaranjem poljoprivredne proizvodnje, skladištenjem i prodajom žitarica i uljarica, Agroland, Dibu i Kolo, te danas pod jednim imenom, a to je Agroland, posluje u Virovitičko-podravskoj županiji, ali i van njenih granica te na vlastitih 8 otkupnih stanica i 2 u suradnji sa svojim poslovnim partnerima, pruža uslugu ugovaranja, skladištenja i otkupa poljoprivrednih proizvoda za svojih više od 300 kooperanata. Važno za naglasiti je da je Agroland od preuzimanja novih vlasnika, Nikole Gomerčića i Emila Guščića, uložio više od 30 milijuna kuna u kupnju skladišta, silosa, otkupnih mjesta, te u obnavljanje i moderniziranje silosa, odnosno u gradnju dodatnih kapaciteta za otkup, te uređenje manipulativnih površina u krugu svojih silosa.

-Sa svim tim ulaganjima spremni smo pružiti najbolju moguću uslugu našim vjernim kooperantima, poljoprivrednim proizvođačima, te uspješno manipulirati žitaricama i uljaricama, a posebno eko proizvodima što je daleko zahtjevnije, a osim toga podložno i puno zahtjevnijim regulativama i standardima nego s konvencionalnim proizvodima. Eko proizvodnja i skladištenje te upravljanje eko žitaricama i uljaricama je ono što je i specijalnost Agrolanda jer je društvo Agroland jedan od začetnika eko proizovdnje u Hrvatskoj, a danas je u top 3 najznačajnija društva koja se bave otkupom, skladištenjem i trgovinom eko proizvodima – naglasio je Gomerčić.

Nakon što je predstavio uspješne poslovne rezultate u 2022. godini, Gomerčić je, u društvu vrhunske enologinje Ivane Nemet predstavio novi brend Vina tvrtke Agroland pod nazivom Historica. Riječ je o brendu nadahnutom bogatom poviješću i baštinom suhopoljskog kraja…

-Uz sve navedeno, poseban naglasak danas je ovdje na prezentiranju našeg novog brenda vina, čime nastavljamo tradiciju suhopoljskog podruma koji ima svoju bogatu povijest, te želimo dati dodatnu vrijednost vinima koja su poznata u općini Suhopolje i Virovitičko-podravskoj županiji. Naša ideja je nastaviti proizvodnju, te ju podići na još jednu višu razinu, jer osim povijesti i tradicije naših vina, želimo dodatno napredovati u kvaliteti i na taj način dodatno dati naglasak i suhopoljskom podrumu i općini koja je ove godine proglašena kao najpoželjnija destinacija kontinentalnog turizma, na čemu još jednom čestitam i općini Suhopolje i Virovitičko-podravskoj županiji. Naš novi brend pod nazivom Historica vina od sada će imati četiri vrste vina: graševinu, pinot sivi, cabernet sauvignon, te dodatni brend graševina Personal Edition koja je proizvedena u obiteljskom vinogradu obitelji Gomerčić. Kvaliteta spomenutih vina je ono čime se želimo ponositi, a razlog zašto vjerujemo u kvalitetu je enologinja Ivana Nemet s kojom smo razvijali sva spomenuta vina – istaknuo je Gomerčić.

Tom prigodom premijerno je predstavio nove etikete vina na kojima se posebno zahvalio zahvalio i članovima uprave Agrolanda, Franji i Filipu Guščiću.

-Franjo i Filip zajedno su samnom dali veliki doprinos u razvoju novog brenda i novih etiketa, a isto tako bili su mi velika podrška u plasmanu vina koja se sada mogu kušati čak i u Istri gdje znamo kolika je konkurencija kvalitetnih vina, ali i u nekim zagrebačkim kafićima, te na svadbenim svečanostima u hotelima Sheraton I Antunović u Zagrebu. Na našem području vina se mogu kušati osim u suhopoljskom podrumu, i u restoranu Park Suhopolje, te restoranu dvorca Janković, a isto tako naši poslovni partneri s obzirom da su zadovoljni kvalitetom naših vina, isto tako i kupci su istih za poklone svojim poslovnim partnerima – zaključio je Gomerčić.

Nekoliko riječi o starom podrumu koji se nalazi ispod upravne zgrade Agrolanda u Suhopolju i čija je povijest usko vezana uz povijest dvorca Janković, kao i novom brendu Historica, rekla je enologinja Ivana Nemet.

-Čast mi je premijerno vam opisati vina i njihov novi identitet. Ako uzmemo u obzir da postojanje podruma uz dvorac u Suhopolju seže još u 19. stoljeće i svoje podrijetlo duguje plemićima, ponosni smo da je nastavak rad i opstanak ovog podruma neupitan. Danas ova vina potpisuje tvrtka Agroland i cijela vinska kolekcija nadahnuta je bogatom poviješću ovog mjesta. Sve to dovelo je do istaknutog, zvučnog i očekivanog naziva brenda: Vina Historica. A što je u Slavoniji povijesno, tradicionalno i postojano do današnjih dana, ako ne vino i pjesma. Baš ta činjenica nadahnula je tvorce etiketa da svako vino krasi instrument koji je kroz povijest pa sve do današnjih dana uveseljavao mnoga društva i mjesta – dodala je Nemet i posebno predstavila svako od spomenutih Historica vina.

Sve nazočne, u navijačkom ‘tonu’ i uz kušanje Historica vina, potom su pozdravili virovitičko-podravski župan Igor Andrović, njegov zamjenik Marijo Klement i virovitički gradonačelnik Ivica Kirin.

-Uoči utakmice protiv Brazila izbornik Zlatko Dalić rekao je: “Ne podcjenjujte Hrvatsku. Hrvatska je ponos, hrabrost i domoljublje”, a ja želim ovdje reći, ne podcjenjujte naše poduzetnike, jer naši poduzetnici su hrabri, ponosni i domoljubni i ovom prilikom čestitam i Nikoli Gomerčiću i tvrtki Agroland, kao i njihovim kooperantima na uspješnoj poslovnoj 2022. godini. Pokazali ste, kao i svi ostali poduzetnici s područja naše županije, veliku hrabrost u ovim izazovnim vremenima i zbog toga vam želim uputiti velike čestitke, ali i puno sreće i uspjeha u narednom periodu – zaključio je župan Andrović.

U nastavku večeri, za odličnu atmosferu navijačkim, ali i najvećim hitovima tamburaške glazbe pobrinuo već spomenuti Tamburaški sastav Fijaker.

(www.icv.hr, ts, foto: T. Szabo)