U Gradskom muzeju Virovitica održan okrugli stol na temu međumuzejske suradnje

U povodu zatvaranja izložbe apstraktne fotografije „Krajolici bijega/Escape landscapes“ fotografkinje Maje Strgar Kurečić, koja je u Gradskom muzeju Virovitica otvorena, 17. studenog, danas (četvrtak) je održan i okrugli stol na temu međumuzejske suradnje.

Uz autoricu izložbe, na okruglom stolu su sudjelovali i muzeji koji su predstavili izložbu, odnosno njihove predstavnice – ravnateljica Gradskog muzeja Virovitica Mihaela Kulej, ravnateljica Tehničkog muzeja Nikola Tesla iz Zagreba Markita Franulić, viša kustosica Gradskog muzeja Varaždin Elizabeta Igrec te glavna kustosica izložbe „Krajolici bijega/Escape landscapes“ i glavna kustosica Muzeja grada Koprivnice Draženka Jalšić Ernečić.

Zašto okrugli stol povodom zatvaranja izložbe i zašto upravo tema međumuzejske suradnje, pojasnila je ravnateljica virovitičkog muzeja Mihaela Kulej.

– Htjeli smo da se na kraju projekta realizacije ove izložbe u četiri vrlo vrijedna i značajna muzeja tematskim razgovorom zaključi cijela priča. Međumuzejska suradnja kroz jednu osobu, u ovom slučaju fotografkinju, kao i kroz razmjenu izložbi, bitan je segment hrvatske kulture jer svima nama olakšava i onaj financijski aspekt izložbe, a to je izuzetno bitno. Također, osim što nam olakšava i susret s kolegama, otvara i pomiče granice jer možete vidjeti kako drugi muzej realizira istu stvar koju i vi realizirate, ali u drugom terminu. Uz činjenicu da su nam to bitne i zanimljive teme, to je i super način za dogovor novih suradnji i projekata. Nadam se da ćemo i dalje surađivati s ova tri muzeja i ostvariti neke nove suradnje – zaključila je M. Kulej.

Tijekom okruglog stola prikazan je i kratki film o izložbi „Krajolici bijega/Escape landscapes“ snimatelja Mire Martinića.

