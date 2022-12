U Orahovici u tijeku izgradnja plinovoda prema Jezeru te novog mosta na ”staroj pruzi”

Grad Orahovica i dalje je u fazi provedbe svog najvećeg projekta u povijesti uređenja kompleksa ”Jezero-Hercegovac-Ružica grad”, a paralelno pokrenuti su i nužni radovi vezani uz ovaj veliki projekt. Naime, u tijeku su radovi na izgradnji srednjetlačnog plinovoda na dionici Orahovica-Duzluk, a gradi se i novi most na šetnici prema Jezeru, odnosno na ”staroj pruzi”.

– Plinovod je iznimno važan, uvodimo ga na dužini od oko 2,5 kilometra koji će služiti građanima Orahovice od Ulice Stjepana Radića te duž “stare pruge” sve do Jezera. Izgradnja plinovoda je iznimno važna zbog skorog, nadamo se, završetka radova na Jezeru, a svakako je iznimno važno što će na ovaj način i svim mještani Duzluka dobiti plin u svoje kuće. Radovi bi trebali biti gotovi do kraja ove godine, a vrijednost je ukupno 720 tisuća kuna s PDV-om i sve je pokriveno sredstvima gradskog Proračuna – kaže gradonačelnik Saša Rister.

Do kraja godine bit će završena i izgradnja novog mosta na ”staroj pruzi”.

– Taj most uvijek je na neki način bio simbol šetača prema Jezeru i doista je dotrajao i obnova mu je bila nužna, ali prije svega ova izgradnja novog mosta preko Duzlučkog potoka je pokrenuta zbog činjenice kako je u projekt uređenja Jezera i nabavka električnog vlakića koji će od proljeća prometovati starom prugom od Orahovice do Jezera pa smo morali proširiti i učvrstiti prijelaz preko potoka novim jačim mostom. Vrijednost radova je 160 tisuća kuna i riječ je o izvornim sredstvima Grada i do kraja godine i ovi radovi će biti gotovi – zaključio je Rister.

