U šumi Rosinjača u obrani Osijeka ratne 1991. godine poginulo 16 hrvatskih branitelja: Najmlađi među njima tadašnji maturant Trgovačke škole

Paljenjem svijeća i molitvom kod spomen ploče u Hebrangovoj 32 u Osijeku odana je počast hrvatskim braniteljima poginulim u šumi Rosinjača 5. prosinca 1991. godine te obilježen Dan obrane grada Osijeka.

Bio je to jedan od najtežih dana u Domovinskom ratu na području Osijeka. Samo na položaju u šumi Rosinjača poginulo je 16 hrvatskih branitelja, pripadnika 106. osječke brigade Hrvatske vojske, a još 10 je poginulo braneći svoj grad na drugim položajima. Poginula su i četiri civila, a bilo je još puno ranjenih branitelja i civila.

Počast poginulim braniteljima na Rosinjači – Salko Ahmić, Ivica Babaja, Pavao Begonja, Stjepan Ezer, Damir Farago, Berislav Genčić, Zoran Gnjatović, Ivan Hap, Zoran Kišasondi, Siniša Knežević, Mladen Milanković, Davor Milas, Matija Olujić, Ivan Sekanić, Goran Stjepanović i Mihajlo Pelegrin – odali su članovi njihovih obitelji i suborci okupljeni u UHDDR-u Sveti Rok, potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić, saborski zastupnik Goran Ivanović, predstavnici Hrvatske vojske i policije, ratnih postrojbi, udruga veterana i drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata te mnogi građani. Bili su tu i učenici Trgovačke škole koja nosi ime po najmlađem poginulom branitelju s Rosinjače, Davoru Milasu, tada maturantu te škole.

– Na poseban način izražavamo zahvalu svim našim hrabrim, poginulim hrvatskim braniteljima koji su živote položili za slobodu. Njih 16, poginulih u šumi Rosinjača, uz poginule u Antunovcu i Orlovnjaku, dakle ukupno 26 mladih života ugašeno je u jednom danu. Možemo slobodno reći da je to jedan od najtežih dana za grad Osijek u novijoj hrvatskoj povijesti. Bili su to dani koji su bili teški za cijelu Hrvatsku, od krajnjeg juga do istoka, koji je proživljavao strahote nakon pada Vukovara. Zato danas, 31 godinu kasnije, zajedno s obiteljima poginulih, ratnim vojnim invalidima, zapovjednicima, gradonačelnikom i županom, odajemo im počast i priznanje za sve ono što su učinili zajedno s nama, koji smo imali sreće preživjeti. Pred nama je misija i obveza pronalaziti modele pomoći hrvatskim braniteljima u suočavanju s teškoćama koje su ostale kao posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu. U svemu tome, najvažnije su obitelji koje su ostale iza poginulih i nestalih, u čije traganje smo i dalje usmjereni svakodnevnim intenzivnim i odgovornim institucionalnim pristupom – kazao je potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

– Nakon pada Vukovara započeo je ogroman pritisak na južnu obrambenu crtu grada Osijeka, od Ernestinova, Laslova, Ivanovca i Tenje. Tog 5. prosinca pao je Antunovac, zadnje mjesto koje je izdržalo do tada, nakon čega su se utvrdile linije oko grada Osijeka, ali srećom, branitelji su uspjeli izdržati i odbiti napade te zaustaviti sve pokušaje da se Osijek zauzme. Ovaj dan na neki način označava završetak ratnih operacija na području ovoga dijela Hrvatske jer se gotovo do mirne reintegracije nije događalo ništa. Ipak, današnji dan je jedan od najgorih dana za Osijek tijekom Domovinskog rata jer je izvršen najteži napad te su zadnji put promijenjene crte južne obrane grada. Danas se klanjamo žrtvi i sjećamo se svih onih koji su svoje živote ostavili za neovisnost Hrvatske, a to ćemo činiti i ubuduće – istaknuo je župan Ivan Anušić.

Gradonačelnik Grada Osijeka Ivan Radić naglasio je da žrtva naših branitelja ne smije biti zaboravljena.

– Današnji dan 1991. godine je bio „Dan D“ u obrani Osijeka, a tada je poginulo 26 branitelja od kojih 16 u šumi Rosinjača. Bez naših branitelja teško da bi Osijek bio slobodan i nepokoren grad te im na tomu vječna hvala – rekao je Radić.

