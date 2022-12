Virovitička gastro blogerica Sanja Mijac izdala drugo izdanje svoje popularne kuharice

Nakon devet mjeseci predanog rada i truda, u prosincu 2018. godine svjetlo dana ugledala je „Iz života Domaćice“, prva knjiga recepata omiljene gastro blogerice Sanje Mijac poznate kao „Domaćica“. Kroz 320 stranica, mnoštvo predivnih fotografija i recepata od kojih rastu zazubice, ova simpatična Virovitičanka na svoj je način ispričala priču o hrani i jelima uz koje smo odrasli, te odraslima pomogla djeci približiti okuse djetinjstva.

– Kako sam dugo pisala blog i objavljivala recepte, čitatelji su me često znali pitati kad ću izdati svoju kuharicu. Nisam to planirala jer nisam imala otvoren obrt ili firmu. Nakon što sam otvorila svoj obrt, shvatila sam da mogu biti vlastiti izdavač i izdati točno onakvu kuharicu kakvu želim. Sve od dimenzija i papira do teksture i vizuala može biti po mom. Ja sam jedna od onih koji vole „papir“. Iako je danas sve dostupno online, volim knjige i volim imati knjigu u ruci. Poseban je osjećaj kad ju otvoriš i listaš, čak i kad na stranicama ostaju „packe“ – prisjeća se Sanja izlaska svoje knjige recepata koja je i razlog zašto nas je ugostila u svom domu.

Novo ruho „Domaćice“

Naime, popularna kuharica „Iz života Domaćice“, na veliko oduševljenje Sanjinih obožavatelja i ljubitelja finog zalogaja, krajem prošlog mjeseca doživjela je svoje drugo izdanje. Kako i zašto je došlo do toga, otkrila nam je Sanja.

– Kuharica „Iz života Domaćice“ se prodala u 4 tisuće primjeraka. Kako sam sama svoj izdavač, nisam planirala ići u dotisak, to je velika investicija. Uzevši u obzir da godinu dana nije bila u prodaji, da sam odgodila izlazak druge knjige te činjenicu da ljudi i dalje iskazuju interes za kuharicom, pomislila sam kako je to idealna prilika da ju malo „osvježim“ – kroz osmijeh kaže naša sugovornica, dok nam donosi novo izdanje kuharice.

Osim što je promijenila vizualni identitet, u knjizi, koja je tiskana u tisuću primjeraka, je i nekoliko novih recepata najpoznatije hrvatske ‘domaćice’.

– Kuharica, odnosno njeno sad prvo izdanje, se zvalo „Iz života Domaćice“. Svi su ju zvali „Domaćica“ tako da sam ovo izdanje nazvala upravo tako. Osim „novog“ imena, dobila je i novi izgled. Prva, koja je bila ružičasta i „girly“, više nije ja, ova sad je. Naslovnica je, kako volim reći, slavonska – zadovoljno kaže Sanja, dok listamo kuharicu zemljane boje čiju naslovnicu krasi fotografija s glavnim motivom pšenice.

Osim što će u svoju knjišku kolekciju dobiti jednu zaista predivnu kuharicu, kupci „Domaćice“ uz svoj primjerak knjige dobivaju i platnenu torbu, simpatični „ceker“ na kojem je otisnuta još simpatičniji poruka: torba – za maglovite ponedjeljke i sunčane nedjelje.

– Ovo nije tipična kuharica ali u isto vrijeme i je. Kao priča je, možeš ju samo listati i gledati slike i ona te odvede u bezbrižno doba za bakin stol. Recepti su jednostavni. Koji god da otvoriš, veliku većinu sastojaka već imaš doma. sve što ja mogu kupiti u Virovitici, i svi ostali mogu kupiti u svojim gradovima i mjestima. Kad sam ju izdavala, nije bilo nijedne knjige u kojoj je objedinjeno sve, od kruha, knedli i krafni do paradajz juhe, cikle i kiselih krastavaca. Recepti su bezvremenski i zato se svidjela ljudima. Mame su ju znale kupovati svojim curicama za prvi rođendan, da ih jednog dana dočeka kao nešto što je izašlo te godine kad su se rodile – priča nam Sanja, i sama majka, kojoj se zainteresirani za kupnju kuharice mogu javiti preko društvenih mreža.

Vjerna svojim receptima

Osim sinčića Noe, i Sanjin suprug Vladimir velik je obožavatelj njenih recepata i kuhinje. Na naše pitanje priprema li za svoje dečke često jela iz svojih vlastitih recepata ili je više sklona eksperimentiranju s novim i nepoznatim receptima, kroz osmijeh priznaje:

– U kuhinji skoro samo svoje recepte i pravim. Znala sam probati od drugih ali mi uvijek nešto nedostaje. Uvijek sam se bojala da moji recepti nisu dovoljno dobri. Nisu svi moji autorski. Probaš nešto od mame, pa kod frendice, pošalje ti netko neki recept i onda od ta tri složiš jedan i zapišeš ga. Tako da se najčešće ipak vraćam svojima. Kuharica mi stoji u kuhinji i stalno je u upotrebi – zaključuje Sanja Mijac.

(www.icv.hr, eat)