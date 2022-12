Županijski vatrogasci ugasili 247 požara: Uputili apel građanima

Prema zadnjim podacima Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, od početka godine do 31. listopada ukupno je zabilježen 14.241 požar u Hrvatskoj, što je povećanje od 13 posto u odnosu na prošlu godinu, kada su zabilježena 12.574 požara. Iako nije među županijama koje su po tom pitanju najugroženije, Virovitičko-podravska županija do 1. prosinca broji ukupno 247 požara, otkrila nam je zapovjednica Vatrogasne zajednice VPŽ Mateja Fras Venus, istaknuvši da je svako godišnje doba specifično po uzrocima požara.

– U zimskom dijelu godine, požari su uzrokovani najčešće neispravnošću dimovodnih kanala, te u vrijeme blagdana zapaljenjima uzrokovanim dekorativnim sredstvima poput raznih lampica, svijeća, instalacija, ali i uporabom pirotehničkih sredstava. Proljetni i ljetni dio godine obiluju poljoprivrednim radovima od kojih se veliki dio njih odnosi na paljenje otpada od suhog granja, trave i sličnog. Uzroci tih požara su nedovoljna informiranost oko vremenske prognoze, odnosno hoće li puhati jači vjetar koji, kao što dobro znamo, za vrlo kratko vrijeme prenese vatru na druge površine ili pripadajuće objekte – rekla nam je Mateja Fras Venus napomenuvši da ovisno o lokalnoj samoupravi postoje zabrane paljenja vatre na otvorenim površinama.

– Sve ovisi o propisu kojeg je donijela lokalna samouprava, u našem slučaju gradovi i općine. U onima koje su donijele propis, paljenje vatre na otvorenom prostoru je strogo zabranjeno, a na onima gdje nije donesen propis zabrane, vatra se pali na otvorenom prostoru uz obvezan nadzor te prethodno javljanje sjedištu lokalne samouprave ili najbližem DVD-u. Nažalost, činjenica je da požari nastaju i u naseljima ili gradovima gdje je i zabranjeno i dozvoljeno paljenje vatre. Razlog tome je isti, nesavjesno pristupanje paljenju otpada – istaknula je Mateja Fras Venus ponovo apelirajući na svijest onih koji to čine.

– Komunalna poduzeća nude uslugu odlaganja otpada i to bi se trebalo ispoštovati. Naša Zajednica promišlja o aplikaciji koja bi omogućila prijavu namjere paljenja vatre na otvorenom što bi nam uvelike olakšalo eventualne moguće intervencije. Nadam se da ćemo to i učiniti, a naravno o tome i uputiti prijedlog Vatrogasnoj zajednici RH – rekla je Fras Venus.

Dok se u nekim sredinama broj požara povećao, na području Virovitičko-podravske županije došlo je do blagog smanjenja brojki.

– I dalje je to daleko od zadovoljavajućeg broja. Bilo je ukupno 247 požara i 248 tehničkih intervencija te 50 ostalih događaja, a u svemu tome sudjelovalo je ukupno 2.630 vatrogasaca. Kada se govori o našem kadru, gašenje požara i tehničke intervencije, poput prometnih i drugih nezgoda imaju jednaki značaj, jer u oba slučaja stradavaju ljudi i nastaje velika materijalna šteta. No što se požara ili razloga nastajanja požara tiče, držim da imamo kompetenciju, a na kraju i zadaću, da upozoravamo ljude na prevenciju nastajanja požara. Nekad se naime čini nemoguće da će vjetar prenijeti požar dalje, no najčešće zbog svoje snage on to i učini, a također i oni objekti koji nam se čine daleko od mjesta paljenja vatre, na kraju se pokažu vrlo bliskim – upozorila je zapovjednica Mateja Fras Venus napomenuvši da je o svemu tome bilo riječi i na Godišnjoj skupštini Vatrogasne zajednice održanoj u Velikom Rastovcu na kojoj je nazočio i predsjednik VZ VPŽ Željko Palković.

– Za našu vatrogasnu zajednicu ova je godina bila prilično uspješna. Naime, slovimo za županiju koja provodi najveći broj edukacija, treninga, osposobljavanja i usavršavanja naših vatrogasaca. Naši vatrogasci su bili i na međunarodnoj obuci u Sloveniji, a 27 vatrogasaca je završilo obuku za prijevoz helikopterom i gašenje požara otvorenog prostora, a 15 vatrogasaca je završilo obuku za spašavanje iz ruševina, visina i dubina. Osim toga imamo dva osposobljena tima sa psima koji se redovito dodatno educiraju za svoju djelatnost. Osim toga smo tijekom godine održali brojne smotre vatrogasne opreme i vozila, natjecanja za djecu, mladež i odrasle vatrogasce, te obilježili mnoge važne obljetnice, a jedini smo od vatrogasaca u RH koji smo obilježili i Međunarodni dan žena i to s razlogom. S obzirom da u našim redovima imamo i žena koje ravnopravno dijele zadatke s muškim dijelom, na taj smo im se način htjeli i posebno zahvaliti. To je samo manji dio od onog što radimo, no i sami znamo da u našoj profesiji nema puno vremena za priču jer žurna smo služba koja je neizostavna pri svakoj akcidentnoj i drugoj situaciji gdje treba pomoći našim žiteljima – rekla nam je Mateja Fras Venus.

(www.icv.hr, bs)