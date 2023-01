Hvalevrijedna priča iz Njemačke: Diabla (15) uz pomoć prijatelja iz škole prikupila vrijednu donaciju za virovitičko Sklonište

Svijest o pravilnom odnosu prema kućnim ljubimcima svakim danom je sve veća jer sve je više onih ljudi koji vjeruju da kućni ljubimci čine naš život bogatijim, produhovljenijim i mirnijim. Simbioza između čovjeka i kućnog ljubimca traje otkad je “svijeta i vijeka”, a oni koji to razumiju i podržavaju, zasigurno su u velikoj prednosti naspram onih koji to drže beznačajnim.

Možda i nije problem ako čovjek ne želi i nema kućnog ljubimca, već kad ga ima i prema njemu se ne odnosi s ljubavlju i poštovanjem. U velikom slučaju kućni ljubimci, uglavnom psi, ako i prežive te torture, pobjegnu glavom bez obzira, a manji dio njih ima sreću da naiđe na čovjeka s empatijama. Većina njih nažalost ugiba sama i napuštena od svih, a upravo iz tog razloga je značajno što su i Zakon i ljudska svijest odlučili stati u obranu tih nevinih bića, a sve za njihovo dobro i dobro onoga što čini tu neraskidivu simbiozu između čovjeka i životinje.

Virovitica je jedan od onih gradova koji je to prepoznao, a da bi zaštitio životinje i omogućio im da nađu dobrog vlasnika već odavno je otvorio Sklonište za životinje na prostoru bivše vojarne čiji je koncesionar Ambulanta za male životinje Felix, a gdje trenutno obitava oko 140 pasa. O njima se brine ekipa dragih ljudi na čelu s čovjekom ogromnog srca Zvonimirom Zečevićem koji boravi na tom nekad veselom, a nekad i tužnom mjestu od jutra do mraka. No današnji dan (srijeda) bio je itekako radostan, jer u Sklonište je stigla velika donacija iz Njemačke, preciznije Munchena, a donijela ju je petnaestogodišnja djevojka Diabla Odrčić zajedno sa svojim roditeljima i mlađom sestrom Angelinom.

Kad smo to čuli odmah smo pohrlili na lice mjesta da se u to uvjerimo, a iz velike auto prikolice vrijedne ruke volontera već su vadile razne potrepštine, hranu za životinje, mnoge deke, ležaljke, pribor za higijenu kućnih ljubimaca, mnogo drugih stvari pa čak i jednu lijepo oslikanu pseću kućicu.

Na ulasku u Sklonište uz veseli lavež pasa dočekali su nas domaćini Renata Majetić i Zvonimir Zečević te nas odmah upoznali s donatoricom Diablom i njenom majkom Kornelijom koje su nam odmah objasnile kako je do svega ovoga došlo.

– Prije dvije godine bili smo u Virovitici kod kume Renate Majetić koja nas je dovela u Sklonište za životinje i ostali smo zatečeni ovim što smo vidjeli- rekla nam je Diabla.

– Ponukana ovom sviješću dobrih ljudi što brinu za životinje, vratila sam se u Munchen s misijom da i ja dam svoj obol u ovoj divnoj stvari, ali ne samo ja nego i moji prijatelji iz Private Realschule Gut Warnberg u Munchenu koju pohađam kao učenica 10. razreda. Moji prijatelj iz škole vrlo rado su prihvatili tu inicijativu i malo po malo počeli smo prikupljati potrebne stvari ne bi li pomogli Skloništu i uljepšali boravak kućnim ljubimcima. Većina nas u školi vlasnici smo ponekog kućnog ljubimca i imamo o tome izgrađenu svijest. Želja nam je da i ovi simpatični psi u skloništu nađu dobre vlasnike i ostatak života provedu okruženi pažnjom i ljubavlju, a dotle, nadam se da će im ova naša donacija koja je stvarno od srca, makar malo uljepšati boravak ovdje- rekla nam je Diabla, ova uistinu draga djevojka velikog srca.

Na odlasku s ovog mjesta prepunog ljubavi, voditelj Zvonimir napomenuo nam je da kažemo svim ljudima dobre volje da su vrata Skloništa otvorena za sve one koji žele udomiti kućnog ljubimca, te pomoći Skloništu donacijom hrane ili novca.

(www.icv.hr, bs)