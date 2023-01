Jesenski prvak 4. NL Bjelovar – Koprivnica – Virovitica startao s pripremama: Planovi nepromijenjeni, Pitomačani najavili ‘lov’ na duplu krunu

Nogometaši Pitomače, jesenskog prvaka 4. nogometne lige Bjelovar – Koprivnica – Virovitica danas (ponedjeljak) su u poslijepodnevnim satima startali s pripremama za proljetni dio prvenstva.

U klupskim prostorijama prvo je održan sastanak igrača i uprave, a predsjednik Denis Nemčević tom je prigodom još jednom iskazao veliko zadovoljstvo rezultatom u jesenskom dijelu sezone.

Podsjetimo, Pitomačani su ‘prezimili’ na vodećoj poziciji s 36 bodova. Momčad je u prvom dijelu sezone upisala čak dvanaest pobjeda, a jedini poraz onaj je iz 4. kola na gostovanju u Ferdinandovcu. Uz 51 postignuti i 11 primljenih pogodaka, odnosno gol razliku +40, Pitomača je i najefikasnija momčad prvenstva. Mreža vratara Hrvoja Zdelara ostala je netaknuta u šest utakmica…

-Prije početka sezone pred momčad smo postavili jasne ciljeve, a optimizam je vladao od prvog dana priprema. Uz naslov prvaka, velika želja je i ‘kruna’ Županijskog nogometnog kupa, kojeg prošle sezone nismo uspjeli osvojiti. Naglasak je ipak na prvenstvu, smatram da bi osvajanje naslova bio najljepši poklon navijačima i simpatizerima kluba, pogotovo kada znamo da Pitomača u posljednjih tridesetak godina nije osvojila naslov prvaka niti u jednom rangu natjecanja. Planovi s početka sezone ostali su nepromijenjeni, a s obzirom na jesensku titulu, korak smo bliže zacrtanom cilju i čeka nas još istaknutija borba u lovu na naslov. Da bi to ostvarili, ciljano smo se pojačali u zimskom prijelaznom roku s dva kvalitetna igrača, to su Deni Hajdarović i povratnik u naše redove, Luka Skoko. S ovim transferima ujedno smo zaokružili igrački kadar, koji je sada respektabilan i dostojan igranja u većem rangu – rekao je Nemčević.

U klub su, dakle, u zimskom prijelaznom roku pristigli iskusni Bjelovarčanin Deni Hajdarović i povratnik u Pitomaču, mladi Virovitičanin Luka Skoko, dok su momčad trenera Presečana napustili Ivan Peršić i Goran Bošnjak, koji će proljetni dio sezone odigrati u dresu Ferdinandovca.

Nakon sastanka, Ivan Presečan s momčadi je odradio i prvi trening, bez puno ‘suhe’ trke, a odazvao mu se 21 igrač. Zajedno sa seniorima u trenažni proces uključilo se i nekoliko perspektivnih juniora.

-Stigli smo do jesenskog naslova, to je bio prvi cilj, a sada nas čeka nastavak. Neće biti lako, to je sigurno, ali vjerujem u sebe i svoju ekipu, imamo dovoljno vremena da se pripremimo, plan i program dobro smo razradili i u konačnici se nadamo naslovu prvaka, ali idemo korak po korak. Što se tiče pojačanja, svaki komentar je zapravo suvišan. Posebno mi je drago zbog Luke, on je naš igrač, ovdje se osjeća kao kod kuće, svi jako dobro znamo njegove igračke i ljudske kvalitete i sretni smo što je ponovno s nama, a to je bila i njegova velika želja. Tu je i Deni Hajdarović, odličan igrač za kojeg vjerujem da će se ekspresno uklopiti u našu momčad. Prije nekoliko godina ovakvi su transferi bili nezamislivi, ali s vremenom smo postali klub u koji žele doći izuzetno kvalitetni igrači s bogatim igračkim karijerama i to nas posebno veseli – dodao je Presečan.

Prvu provjeru Pitomačani imaju već ove subote, 4. veljače kada će na nogometnom travnjaku u susjednoj Grabrovnici ugostiti Golubovec iz Novog Golubovca. Idući vikend Pitomačani putuju u Sloveniju kod tamošnjeg trećeligaša, Nogometnog kluba Odranci, a zatim ih očekuju susreti s Graničarom iz Đurđevca, Podravcem iz Virja i Papukom Osječko 1664.

