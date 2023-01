Novo multifunkcionalno igralište u Sopju u potpunoj funkciji, sportaši počeli s aktivnostima

Podloga na multifunkcionalnom igralištu u Sopju bila je postavljena prošle godine, kao i tribina, ograda, golovi i mreže iza golova, a “točka na i” ovog prekrasnog sportskog objekta, koji je smješten uz stadion Luka, bila je postavljanje reflektora i priključak na električnu mrežu.

O novom igralištu, koje će zadovoljiti sve aktivnosti sportaša s područja općine Sopje, ali i šire, razgovarali smo s načelnikom Berislavom Androšem.

– Multifunkcionalno igralište u Sopju je gotovo s jučerašnjim uključenjem već ranije postavljenih reflektora na električnu mrežu. Ono što mene čini posebno zadovoljnim je to što je igralište kompletno završeno u zimskom terminu i već puno mladih s područja općine, ali i šire, koristi ga otprilike tri do četiri tjedna, odnosno čim je bila postavljena podloga i golovi. Isto tako, mogu izraziti veliko zadovoljstvo izvedenim radovima glavnog izvođača, kao i radovima svih podizvođača koji su pridonijeli da sve bude gotovo na vrijeme. Vjerujem da je ovo samo nastavak ulaganja u sportsku infrastrukturu na području općine Sopje, imajući u vidu da smo u protekle dvije godine imali oko 5 milijuna kuna ulaganja u sportske objekte i sve popratno vezano u sport. Ovo je igralište kao šlag na tortu, iako to nije zadnje što planiramo. Igralište je s umjetnom travom i na njemu se može igrati mali nogomet i tenis, ali i provoditi neke druge sportske aktivnosti. Mišljenja sam da ovakvih terena na našem području treba još više kako bi mlade zainteresirali za bavljenje sportom i vjerujem da ćemo iskoristiti buduće natječaje te još više uložiti u potrebe mladih i sportsku infrastrukturu – rekao je načelnik Androš.

Multifunkcionalno igralište je sufinanciralo Ministarstvo sporta i turizma kroz projekt “Sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanje sportskih građevina u 2022. godini”, odnosno “Izgradnja pomoćnog igrališta od umjetne trave s pratećim sadržajima”.

Vrijednost sufinanciranja od strane Ministarstva sporta i turizma iznosila je 327.608 kuna, što je oko polovine ukupnog iznosa vrijednosti projekta, a ostatak financijskih sredstava izdvojeno je iz proračuna Općine Sopje.

