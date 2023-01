Orahovačke blizanke Ana i Matea uspješne su studentice medicine: Pomažu si u svemu, a zajedno žele istraživati genetiku blizanaca

Neiscrpna je priča o orahovačkim blizancima, ali i uspješnim mladim, stručnim ljudima iz grada podno Ružice, a kada se to spoji, onda je priča doista posebna i vrijedna pozornosti. One su dvije sestre blizanke koje imaju veliku međusobnu povezanost, a najljepše od svega je što nevjerojatno vole jedna drugu i u svemu si pomažu. One su Ana i Matea Zidar iz Orahovice (23), izvrsne studentice 5. godine Medicinskog fakulteta Osijek koje nižu odlične ocjene i sjajne rezultate.

Ana je krajem 2022. godine, a ujedno drugu godinu za redom, dobila Dekanovu nagradu za izvrsnost, ali sreća je jednaka kao da su nagradu dobile obje. Zanimljiva je priča kako su se obje odlučile baš na medicinu od početka srednje škole.

-U Orahovici smo završile Opću gimnaziju, išle zajedno u razred i obje smo zajedno maštale od prvog srednjeg da upišemo medicinu. Kada smo maturirale, upisale smo Medicinski fakultet u Osijeku, smjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike i doista uživamo u svom studiju – započela je Ana.

Kroz kompletno školovanje imale su izvrsne ocjene, a kako i same kažu, jedna drugu su ‘gurale’ naprijed.

-Znate kako to ide, blizanke smo, dakle identične i svi pitaju, onako kroz šalu, zašto to nismo iskoristili na ispitima. Naravno, svaka je učila za sebe jer sve što naučimo jednog ćemo dana morati koristiti. Bilo je trenutaka kada je meni ili sestri bilo težih dana, ali uvijek smo tu jedna za drugu i zajedno sve izguramo. Kako i živimo zajedno u Osijeku, većinom smo zajedno učile i iskreno to nam je objema jako pomoglo. Zajedno smo izlazile na ispite, bili su to uglavnom pred rokovi, a iskreno prva je godina bila nekako najteža, tu su kemija, biokemija, anatomija i neki opći predmeti kroz koje vidiš da li je to za tebe ili nije. Mnogi misle kada si uspješan student da si štreber, a to nikako nije istina. Truda treba, ali sve se može ako se dobro organiziraš i ako posložiš svoje vrijeme, sve se stigne i u svemu možeš uživati – kaže Matea.

Dekanova nagrada je pripala Ani i to za samo jednu ocjenu.

-Obje imamo odlične ocjene, eto ja sam u tom jednom kolegiju nešto uspješnija i dobila sam tu nagradu dvije godine za redom, ali iako je na moje ime, ona pripada i meni i Matei. Na našem fakultetu kod dobivanja ove nagrade imamo dvije kategorije, jedna je uspješnost u studiranju, odnosno riječ je o ocjenama, a druga je uspješnost u izvannastavnim aktivnostima. Ja sam obje godine dobila Dekanovu nagradu za uspješnost u studiranju jer sam imala najbolji prosjek od svih studenata na godini i definitivno se trud isplatio. Ponekad treba dosta toga odvojiti i od socijalnog i društvenog života, ali ako nešto stvarno želiš onda je to nužno – kaže dobitnica Dekanove nagrade, Ana.

Posebno je zanimljivo ono što ove dvije sestre žele u budućnosti. Naime, žele se još usavršavati, a odabir specijalizacije i teme daljnjeg usavršavanja je doista fascinantan.

-Kada završimo fakultet bit ćemo magistri medicinsko-laboratorijske dijagnostike, no obje smo orijentirane na znanost pa bi svakako išle na doktorat, a s obzirom na uvjete i mogućnosti najvjerojatnije će to biti Zagreb. S obzirom na sve predmete koje smo prošli, najviše nas zanima područje genetike baš zato što smo blizanke. Želimo zapravo istražiti koliki je utjecaj gena na pojavu blizanaca, a koliko okoliša. Isto tako želimo istraživati koliko genetika utječe na razvoj bolesti jer smatramo da ima puno toga dovoljno neistraženog. Ako uspijemo u onome što želimo bit ćemo najsretnije – zaključuje Matea.

Blizanke Ana i Matea na ponos su svih, kako svojih roditelja Ivanke i Roberta, tako i grada Orahovice i Virovitičko-podravske županije. Ako nastave ovim tempom, u bliskoj budućnosti zasigurno će postati poznate znanstvene i zdravstvene stručnjakinje.

