Problemi sa spojkom automobila: Nemojte zanemarivati prve znakove

Tehnički savjetnik u Službi pomoći na cesti Hrvatskog autokluba, Marin Morava, objasnio je koji se problemi mogu javiti sa spojkom automobila i koliko su ti kvarovi ozbiljni: spojka, kvačilo, kuplung, lamela, korpa, druk lager, sajla, kuplung cilindar i slični česti termini koje čujemo od vozača kad govore o spojki, važnom dijelu vozila.

Propadanje papučice spojke može biti izazvano nastupanjem neispravnosti na prijenosnim elementima između papučice kvačila i potisne ploče spojke. Najčešće bi kod starijih vozila pucala sajla kvačila, a kod novijih vozila bi procurila hidraulika na sekundarnom cilindru, također određeni modeli vozila mogu imati i tipske već poznate probleme na ovom dijelu mehanizma, od pucanja plastičnih zupčanika ili polugica ispod papučice kvačila te puštanja hidrauličkih vodova od primarnog do sekundarnog cilindra i niza sličnih problema.

Gubitak prijenosa okretnog momenta na kotače je čest problem (poznato kao proklizavanje lamele). Prepoznatljivo je u vožnji da prilikom potrebe za ubrzavanjem vozilo ne može naglo ubrzati, a rad motora je popraćen povišenom bukom te naglim podizanjem broja okretaja motora bez značajnijeg ubrzanja vozila. Proklizavanje tanjura spojke (lamele) kod otpuštene papučice kvačila nije redovna funkcija spojke pa zagrijavanjem spojke dolazi do smanjenja stupnja korisnosti spojke i korisni rad motora prelazi u nepoželjno zagrijavanje spojke koje može pregrijati spojku do potpunog otkazivanja i gubitka pogona na kotače. Uz pregrijavanje vozač može primijetiti bijeli dim iz motornog prostora i specifičan miris sličan elektronici koja je pregorjela zbog neispravnosti.

Kod opisanog problema pregrijavanja preporuka je stati i ohladiti spojku od 30 do 45 minuta i promijeniti stil vožnje koji neće uzrokovati naglo podizanje okretaja motora korištenjem vrha papučice pedale gasa (nemojte duboko pritiskati papučicu gasa) te na uzbrdicama korištenje nižih stupnjeva prijenosa. Naravno, ova metoda može pomoći ako je u početnoj fazi uočen efekt proklizavanja spojke dok još nije došlo do dima i jakih mirisa paljevine.

Ako primijetimo da spojka počinje podrhtavati prilikom kretanja ili dolazi do izmjene neobičnog zvuka prilikom pritiskanja i otpuštanja papučice spojke ne treba zanemariti problem jer je to najčešće najava da nešto nije u redu i preporuka je konzultirati se sa servisom oko novonastale situacije jer u suprotnom može nastupiti neispravnost. To se najčešće događa na putovanjima, kad se spojka duže koristi i dobro zagrije ili se vozilo optereti prtljagom i drugim teretima koji redovno nisu prisutni u gradskoj vožnji jer je vozač najčešće sam u vozilu.

Nažalost kada je u pitanju spojka pomoć na cesti rijetko može izvesti instant rješenje kako bi nastavili daljnje putovanje, popravak spojke u idealnim uvjetima u servisu može potrajati u prosijeku od 1-5 radnih dana što u nekim slučajevima može biti ovisno nizu faktora o dostupnosti rezervnih dijelova do potrebe za specijalnim alatima i nizu drugih čimbenika. Preporuka je odazvati se na prve znakove neispravnog rada spojke kako bismo mogli osigurati popravak u onom vremenskom periodu kad nam vozilo nije toliko neophodno.

(revijahak.hr)