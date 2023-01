Tradicionalna Kobasijada u Velikom Rastovcu održat će se 11. veljače

Dobrovoljno vatrogasno društvo Veliki Rastovac i ove godine nastavlja s organizacijom tradicionalne manifestacije ”Kobasijada” i to po 13. put. Kobasijada je pod pokroviteljstvom Općine Crnac, a bit će održana 11. veljače s početkom u 15 sati.

– Krećemo zapravo u 13 sati prijavom natjecatelja za ocjenjivanje najbolje domaće kobasice, a u 15 sati je službeno otvorenje. Nakon otvorenja svi nazočni moći će na velikoj vatri peći slaninu i kobasice, a što je osigurano za sve koji dođu. U 18:30 predviđeno je ocjenjivanje pristiglih uzoraka kobasica i odmah po završetku ocjenjivanja bit će održano i svečano proglašenje pobjednika. Prva tri mjesta dobit će pokale i diplome te prvak novčanu nagradu od 70 eura, drugoplasirani 50, a trećeplasirani 30 eura. U nastavku će tradicionalno biti održana i velika zabava na kojoj će svirati Drago Matijević i Kolega bend iz Osijeka. Presretan sam što smo uspjeli sve pripremiti i ove godine i to kako je to kod nas već uobičajeno u povodu Dana zaljubljenih – Valentinova. Pozivamo sve ljubitelje ukusnih suhomesnatih proizvoda da nam se pridruže, a tako i sve one koji proizvode kobasice da se okušaju u natjecanju- poručili su organizatori.

(www.icv.hr, vg, foto: V. Grgurić)