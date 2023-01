TRAGEDIJA KOD NAŠICA Vozač ispao iz automobila: Auto pao na njega i zapalio se, vozač poginuo

Kod Našica je došlo do teške prometne nesreće. Poginuo je vozač auta, a policija još pokušava utvrditi o kome se radi, piše index.hr.

– Na području Policijske postaje Našice, u Ulici Matije Gupca u mjestu Lađanska, sinoć oko 22 sata dogodila se prometna nesreća u kojoj je smrtno stradao vozač osobnog automobila čiji se identitet još utvrđuje- piše policija.

Onda su objavili kako je došlo do nesreće.

– Do prometne nesreće došlo je kada se vozač osobnog automobila iz smjera Jelisavca u smjeru Ribnjaka nije kretao sredinom obilježene prometne trake, već je sletio s kolnika u odvodni kanal gdje je prednjim djelom vozila udario u betonski most, nakon čega je došlo do prevrtanja vozila na krov. Od siline udara vozač, koji nije bio vezan sigurnosnim pojasom, ispao je iz vozila te je na njega palo vozilo uslijed čega je smrtno stradao. Nakon udara došlo je do zapaljenja osobnog automobila koji su ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Našice. Policijski službenici poduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju identiteta vozača. Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici Policijske postaje Našice. O događaju je izviješten zamjenik Općinskog državnog odvjetnika- piše policija.

(index.hr)